Zoceleni z vesmíru i armády. Demokraté mají devět adeptů na viceprezidenta

1 Josh Shapiro

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro (21. května 2024)

Jednapadesátiletý guvernér Pensylvánie Josh Shapiro je ve funkci od loňska, předtím byl státním zástupcem tamtéž. Harrisové vyjádřil podporu už v neděli. „Znám ji skoro dvě dekády – oba jsme byli žalobci, oba jsme se postavili za právní stát, bojovali jsme za občany a přinesli výsledky. Kamala Harrisová je vlastenec hodný naší podpory,“ napsal na sociální síti X.

„Pokud by si Harrisová vybrala Shapira, mohlo by to přinést hlasy navíc z kolísavého státu, v němž demokraté zoufale potřebují zvítězit, pokud si chtějí udržet Bílý dům,“ míní portál Politico.