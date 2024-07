V Bidenově odstranění z voleb hrál největší roli Obama, říká Joch

Co Bidenovi zlomilo vaz?

Byla to série jeho neúspěšných rozhovorů pro média. Demokraté si uvědomili, že s ním nemají šanci vyhrát.

V médiích se často objevovalo jméno Nancy Pelosiová. Jakou roli sehrála v tlaku na Bidena?

Podílely se na tom všechny špičky Demokratické strany dohromady. Byla to Nancy Pelosiová jako bývalá předsedkyně Sněmovny. Byl to ale také bývalý prezident Obama, ten podle mého názoru byl nejdůležitější. A také současný šéf senátní demokratické většiny Chuck Schumer. Všichni si to vyhodnotili stejně – že Joe Biden nemá šanci.