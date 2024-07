Trump se po atentátu vrátil k útočné rétorice, opět se posmíval Bidenovi

Trump se na mítinku ve městě Grand Rapids v Michiganu, kde poprvé vystoupil společně s republikánským kandidátem na viceprezidenta J. D. Vancem, vrátil k útočné rétorice a posmíval se demokratům i prezidentovi Bidenovi, napsala agentura DPA.

„Právě v tuhle chvíli se šéfové Demokratické strany zběsile snaží zvrátit výsledky primárek své vlastní strany, aby vyřadili z volebního klání pokřiveného Joea Bidena,“ řekl Trump s odkazem na rostoucí počet hlasů z demokratického tábora, podle nichž by měl Biden volební souboj přenechat jinému kandidátovi.

Vysmíval se demokratům

„Jak vidíte, Demokratická strana není stranou demokratickou,“ dodal. „Mají pár problémů. Zaprvé, nemají ponětí, kdo bude jejich kandidátem,“ řekl Trump.

Osmasedmdesátiletý Trump se znovu opřel i do jedenaosmdesátiletého Bidena, jehož označil za „slabého staříka“. Řekl také, že on je mnohem radši v Michiganu, než aby na „nějaké nudné pláži sledoval mořské vlny“.

Narážel zřejmě na to, že americký prezident Biden, který měl pozitivní test na covid-19, se nyní zotavuje ve svém domě v Delaware. Trump také zopakoval svá nepodložená tvrzení, že předchozí volby, v nichž ho Biden porazil, byly zmanipulované.

Donald Trump.

Dobře naladěný a vtipkující Trump, který měl zraněné ucho přelepené už jen menší náplastí, se opět vrátil ke svým obvyklým tématům. Velký ohlas sklidil za slib „masových deportací migrantů“. Kritizoval také podporu výroby elektrických aut, nicméně pochválil Elona Muska, který je ředitelem výrobce elektromobilů Tesla a který nedávno oznámil finanční podporu organizaci usilující o zvolení Trumpa prezidentem. „Řídil jsme je, jsou neuvěřitelná, ale nejsou pro každého,“ řekl Trump o elektrických autech.

„Stále říkají: Je hrozbou pro demokracii,“ řekl Trump s odkazem na kritiku své osoby. „Minulý týden jsem schytal kulku za demokracii,“ dodal podle AP za bouřlivého jásotu zcela zaplněné arény s kapacitou asi 12 000 míst k sezení. Mnozí účastníci mítinku měli také tričko s obrázkem Trumpa se zdviženou pěstí z minulé soboty, kdy se stal terčem atentátu.

Trumpovi po útoku napsala většina lídrů

Trump také řekl, že „většina světových lídrů“ mu napsala poté, co se stal terčem útoku. Konkrétně zmínil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, o němž řekl, že je „skvělý chlap“ a že mu napsal „krásný vzkaz“, uvedla CNN. „Je to skvělý chlap, který vládne 1,4 miliardě lidí železnou pěstí,“ řekl také Trump.

Americký exprezident zahájil vystoupení v Grand Rapids „zvláštním poděkováním všem Američanům“, kteří ho podporují po „strašlivém večeru z minulé soboty“. Právě před týdnem totiž útočník na Trumpově mítinku s voliči v Pensylvánii exprezidenta zasáhl do ucha a jen lehce ho zranil. Zabil ale jednoho muže a dva další lidi zranil. Jakmile Trump nyní zmínil atentát, dav začal opět skandovat „boj, boj, boj“.

Trump zopakoval, že „tu stojí pouze z milosti všemohoucího Boha“, podobně jako to řekl ve čtvrtek na republikánském sjezdu v Milwaukee.

Znovu také připomněl dva zraněné a padesátiletého hasiče, který při útoku na něj v Pensylvánii minulou sobotu zemřel. „Byl to hrdina a vzpomínku na něj si poneseme v našich srdcích,“ řekl Trump.

Trumpovi příznivci zaplnili také ulice v centru města Grand Rapids, v němž byla výrazně zvýšena bezpečnostní opatření. Podle agentury AP stáli policisté téměř na každém rohu a četné ulice byly z bezpečnostních důvodů uzavřeny.

Ulice zaplnili také prodejci suvenýrů s Trumpovými a Venceovými obrázky. Jeden z nich, který přijel ze Severní Karolíny agentuře AP řekl, že celou noc dělal trička s nápisem „Trump Vance ‚24“. Mike Gaydos, který dorazil se třemi syny, uvedl, že nikdy nebyl příliš velkým Trumpovým příznivcem, ale po atentátu na něj ho zcela podporuje.

Před Trumpem krátce promluvil kandidát na jeho viceprezidenta Vance, který zdůraznil své „dělnické“ kořeny a kritizoval politiky napříč politickým spektrem za ztrátu pracovních míst pro Američany. K zahraniční politice Spojených států řekl, že USA by měly být opatrné a nesnažit se zapojovat do všech možných konfliktů ve vzdálených koutech světa. „Někdy, moji přátelé, to opravdu není naše věc a měli bychom se držet stranou,“ uvedl Vance za jásotu účastníků mítinku.