Trumpovo ponížení a Bidenova nemožná mise. Média reagují na výsledek z USA

Na titulní straně britského deníku The Observer se Biden objevil s úsměvem a ve slunečních brýlích. „Bude to Joe,“ napsal deník s tím, že nastal čas, aby se Amerika uzdravila, a to nejen z pandemie koronaviru.



List Sunday Times zase použil snímek černošky zabalené v americké vlajce. „Ospalý Joe probouzí Ameriku,“ napsal list s odkazem na hanlivou přezdívku, kterou Bidenovi přiřkl stávající prezident Trump. Ten s oblibou upozorňoval na Bidenovu občasnou zmatenost.

Bulvární list Sunday People otiskl titulek verzálkami. „BŮH ŽEHNEJ AMERICE,“ napsal se zjevným nadšením z Bidenova vítězství. „Poražený Trump dostal znamení, že ho Američané už nechtějí,“ dodal list a přidal snímek smutného Trumpa vracejícího se po porážce do Bílého domu.



Také německý deník Bild upozornil na Trumpovu neochotu odejít s úřadu se ctí. Na čelní straně otiskl prezidentovu fotografii a doplnil ji titulkem: „Konec bez důstojnosti“. Levicově orientovaný list Suddeutsche Zeitung si zase otevřeně oddechl. „Jaké osvobození, jaká to úleva,“ konstatoval.

Poznamenal však, že Biden „zdědí těžké břemeno“, které se nedá srovnat s ničím, s čím se setkali jeho předchůdci. List také varoval, že Trump porážku rozhodně nebude akceptovat a Bidena tak čekají vleklé potíže.



Zatímco americký deník The New York Times použil prosté konstatování „Biden porazil Trumpa|“, australský bulvární list Daily Telegraph, vlastněný mediálním magnátem Rupertem Murdochem, se zaměřil na Trumpův očekávaný vzdor a označil ho za „zuřivého“.

„Trump jednoduše nepřijme ponížení od nepřítele, kterého považoval za slabého a který podle něj sotva stál za to, aby se objevil v boji,“ uvedl Daily Telegraph.



Přední brazilská média informovala o Trumpově porážce v kontextu vlastního populistického vůdce Jaira Bolsonara, který se podobně podkopává demokratické instituce a odmítá vědecky podložená fakta.

„Trumpova porážka trestá útoky proti civilizaci, je to poučení pro Bolsonara,“ napsal Folha de Sao Paulo, jeden z hlavních brazilských deníků. „Ať se vedoucí představitelé Brazílie chopí ducha doby, nebo skončí jako Trump, jenž už tak odchází příliš pozdě,“ dodal deník.



EL MUNDO @elmundoes Portada de EL MUNDO del domingo 8 de noviembre. Ya disponible en Orbyt y en la edición digital con la mejor información. https://t.co/4vT0Vw3U9i oblíbit odpovědět

Španělský list El Mundo uvedl, že Bidenovo vítězství bylo rozloučením s Trumpovým populismem a Harrisovou označil za „symbol obnovy“. Největší švédský deník Dagens Nyheter ve svém editorialu uvedl, že jde o hořkosladké vítězství, protože Biden „bude mít s hojením USA potíže“.



Bidenův slib, že zemi vrátí k normálu, deník označil za „nemožnou misi“. „Výsledek voleb ukazuje na hluboce rozdělenou zemi a pro Bidena bude obtížné uskutečnit reformní program, který slíbil voličům,“ dodal.

Švédský konzervativní deník Svenska Dagbladet varoval před nebezpečím, které představují miliony Američanů, kteří budou i nadále věřit Trumpově nebezpečné rétorice, že mu byly volby ukradeny. „Volby skončily, ale konflikty pokračují,“ konstatoval na titulní straně.

„Polovina země může mít po měsících bitev přetrvávající pocit, že je něco velmi špatně. Že samotný volební systém je zmanipulovaný a nelze mu důvěřovat,“ dodal Svenska Dagbladet.



Trochu jinou perspektivou se na vítězství Bidena podíval list Ayrshire Daily News, do jehož působiště spadá i Trumpovo golfové hřiště ve Skotsku. „Majitel golfového klubu South Ayrshire prohrál prezidentské volby v roce 2020,“ zní jeho titulek.