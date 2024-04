Biden nečekaně kývl na předvolební debatu. Kdykoli kdekoli, říká Trump

Televizní debaty jsou po desetiletí nedílnou součástí prezidentských kampaní ve Spojených státech. Biden, který poměrně zřídka poskytuje rozhovory v tradičních médiích, se ale dosud podle amerického tisku nechtěl k účasti zavázat. Trump na druhé straně odmítl nastoupit do loňských debat uchazečů o prezidentskou nominaci Republikánské strany.

Když v pátek dostal Biden otázku, zda bude s Trumpem debatovat, odpověděl: „Budu, někde. Nevím, kdy, ale rád s ním budu debatovat.“

Vyjádření přišlo v rozhlasovém rozhovoru se známým moderátorem Howardem Sternem. Deník The New York Times to označil za zarážející obrat po neurčitých výrocích z posledních měsíců. Nejmenovaný zdroj blízký Bidenově kampani ale uvedl, že výrok se zdál být dílem okamžiku, spíše než naplánovaným oznámením značícím změnu strategie.

„Křivák Joe Biden právě oznámil, že je ochotný debatovat!“ reagoval Trump, který v pátek opět trávil den u soudu na Manhattanu, kde je obžalován z falšování podnikatelských záznamů v souvislosti s platbou pornoherečce před volbami roku 2016. „Všichni ví, že to nemyslí vážně, ale kdyby náhodou ano, říkám: Kdekoli, kdykoli,“ pokračovalo Trumpovo prohlášení.

Komise pro prezidentské debaty (CPD), která tradičně předvolební duely organizuje, již oznámila možné termíny pro tři debaty před listopadovými volbami. Zda se kandidáti republikánů a demokratů skutečně 16. září a 1. a 9. října střetnou, není jasné.

V minulé kampani Biden a Trump absolvovali dvě debaty, třetí byla zrušená v návaznosti na Trumpovu nákazu koronavirem. Zejména jejich první duel se nesl ve velmi konfrontačním duchu. Především Trump Bidenovi neustále skákal do řeči, na což jeho soupeř v jistém momentě reagoval slovy: „Zmlkneš už, chlape?“.

Nyní 81letý Biden a 77letý Trump směřují k dalšímu souboji o Bílý dům. Oba si již zajistili vítězství v primárkách svých stran a Trumpovi by v kandidatuře nebránilo ani odsouzení v některé ze čtyř soudních kauz, v nichž dohromady čelí 91 obviněním z trestných činů.