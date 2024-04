Šerifové v USA nechtějí zbrojaře Strnada. Žádají Bidena, aby zarazil obchod CSG

Zpráva o zamrzlém dealu přichází ve dnech, kdy je podnikatel Michal Strnad na zahraniční návštěvě ve Washingtonu s českým premiérem Petrem Fialou (ODS). Národní asociace šerifů se pár dní před ní obrátila na amerického ministra spravedlnosti Merricka Garlanda a ministra vnitřní bezpečnosti Alejandara Mayorcase. Obává se možného přerušení dodávek, když bude výrobce malorážové munice kontrolovat zahraniční firma, informoval server Novinky.cz.

„Jsme hluboce znepokojeni akvizicí Vista Sporting Products ze strany CSG, která by mohla vyústit v to, že bude zahraniční společnost kontrolovat skoro sedmdesát procent západní produkce střelivin (střelných prachů),“ napsali šerifové. Zmínili, že k akvizici má dojít v době zvýšené globální poptávky. Pokud by divize Vista skočila v rukou CSG, podle šerifů by to mohlo omezit možnosti nákupů v době, kdy jsou dodavatelské řetězce narušeny po pandemii covidu.

Mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek podle serveru Novinky.cz obavy vyvrátil. „Přineseme americkým výrobcům malorážové munice stabilitu a investice, které potřebují,“ uvedl. Podle něj naopak „minimalizuje rizika pro americké zákazníky, ať už se jedná o civilní trh, nebo trh bezpečnostních složek.“

Napojení na Zemana a Rusko

Americká strana navíc špatně nese to, že Strnadův holding se těšil dobrým vztahům s Milošem Zemanem. Zakladatel CSG Jaroslav Strnad, otec nynějšího vlastníka Michala Strnada, v roce 2018 obdržel od Zemana státní vyznamenání, pojit je měly až přátelské vztahy – a firmy ze skupiny patřily k největším sponzorům Zemanovy kampaně či Strany práv občanů. Zeman v minulosti hovořil o vzájemných přátelských vztazích. Velmi úzké vazby na Rusko měl exprezidentův někdejší poradce Martin Nejedlý. Ten byl spjatý s ruskou firmou Gazprom a například se účastnil i Zemanova jednání s Putinem.

V březnu si na prodej stěžoval další republikán - Clay Higgins. Ten se také obrátil na šéfku americké kasy Janet Yellenovou kvůli údajným vztahům CSG s Ruskem a Čínou. Naznačil, že firma Dako-CZ, která vyrábí brzdové systémy pro kolejová vozidla, pracuje na nespecifikovaném projektu s čínskou firmou Huawei.

Mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek toto nařčení odmítl. Tvrzení, že společnost Dako-CZ ze skupiny CSG spolupracovala s čínskou společností Huawei, označil za zavádějící.

Premiér Petr Fiala podle serveru Novinky.cz uvedl, že „podporuje české exportéry a české investory - všem měříme stejně - a naši podporu na relevantních jednáních vždy samozřejmě zmiňujeme. Veřejně se však k detailům jednání a ke konkrétním případům vyjadřovat nemohu, nebylo by to ani profesionální, ani slušné.“

CSG nadto zaslala dopis senátorovi J. D. Vanceovi, ve kterém reaguje na jeho obavy ohledně plánované akvizice The Kinetic Group od společnosti Vista Outdoor. V něm zdůrazňuje, že CSG je významným dodavatelem NATO, má několik společností s nejvyšší bezpečnostní prověrkou NATO a spolupracuje s předními americkými obrannými společnostmi. Dále zve senátora Vance, aby navštívil společnosti CSG a seznámil se s fakty z první ruky.

Vista Outdoor podle zástupců CSG patří mezi největší výrobce malorážové munice na světě a je největším dodavatelem munice pro civilní trh i policejní a bezpečnostní složky v USA. Provozní zisk EBITDA divize Sporting Products za fiskální rok 2023, tedy od dubna 2022 do březen 2023, činil 577 milionů dolarů, přibližně 13,5 miliardy Kč. Jedním z významných kontraktů získaných v posledním roce je zakázka na munici pro americkou armádu v hodnotě 114 milionů dolarů, uvedla v tiskové zprávě Czechoslovak Group.