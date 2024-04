Mluvil tiše, vtipkoval a vzpomínal. Jak vypadalo Fialovo setkání s Bidenem

Americká strana schůzku v Bílém domě potvrdila začátkem tohoto roku. Fiala na ni jel především se dvěma tématy. Prvním bylo probrat podporu Ukrajině a obecně bezpečnostní spolupráci mezi oběma zeměmi a druhým jaderná energetika a spolupráce například v oblasti výstavby modulárních reaktorů.

Na obě témata se dostalo, přičemž zabrala nejvíce času. Třetí největší prostor pak na schůzce dostalo téma eskalace na Blízkém východě, jelikož v noci ze soboty na neděli Írán zaútočil drony a raketami na Izrael. Pojar odhadl, že téma mohlo zabrat zhruba 15 procent času. Jednání trvalo hodinu.

Biden měl Fialu původně přijmout v 15 hodin místního času. Schůzka se posunula o více než půl hodiny. Podle americké administrativy je takové zdržení naprosto standardní.

V úvodních pěti minutách mohla být přítomna média, pak už ve slavné kanceláři zůstalo jen šest zástupců z Česka a sedm z USA. Z české strany to kromě Fialy byl právě Pojar, Fialův mluvčí Václav Smolka, Fialova tajemnice Petra Fojtíková, první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák a Jakub Kajzler, premiérův poradce a ředitel Odboru strategie analýz Úřadu vlády.

Jeden z přítomných MF DNES popsal, že Biden sice mluvil tiše, působil ale svěže, reagoval vtipně a občas se i zasmáli. Jednání prokládal osobními vzpomínkami, třeba na to, že izraelského premiéra Benjamina Netanjahua poprvé spatřil už před padesáti lety.

Podobně se o jednání vyjádřil i Petr Fiala na tiskové konferenci. „Jednání bylo velmi přátelské, ve skvělé atmosféře, několikrát byla oceněna úroveň vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy, která je nyní nejlepší v historii. Byly tam i osobní vzpomínky, pan prezident se vyznal z velmi osobního vztahu k naší republice,“ prohlásil Fiala.

Premiérova návštěva v USA byla pouze dvoudenní. Před přijetím v Bílém domě šel ještě se třemi šéfy českých zpravodajských služeb do sídla Ústřední zpravodajské služby (CIA) za jejím ředitelem Williamem Burnsem.

„Myslím si, že nám leckteré jiné evropské země mohou závidět, k čemu všemu jsme se dostali. Ne všichni mají takový přístup k informacím jako my,“ shrnul Pojar.

Cílem schůzky bylo podle něj vzájemné ubezpečení, že spolupráce zpravodajských služeb obou zemí dává smysl a že mají zájem pokračovat. Česko si prý za uplynulých 30 let u CIA vybudovalo dobré renomé a představuje důvěryhodného partnera. Tématem setkání byl podobně jako u Bidena konflikt na Blízkém východě a na Ukrajině.

„Zpravodajské služby Spojených států mají přece jen přímější a bližší informace o tom, co se stalo, co se děje a co lze očekávat. Pro pana premiéra to, myslím, byla zajímavá debata ohledně Ruska, hodně se ptal a rozhodně se nenudil,“ přiblížil Pojar.

V úterý odpoledne měl Fiala jednání v Kongresu. Republikáni blokují další balíček pomoci pro Ukrajinu a premiér je chtěl přesvědčit, že i pro Ameriku je výhodné, aby Evropě pomáhali proti Rusku.

Fialův návrat nebude přímý. Cestou se staví v Bruselu na jednání Evropské rady, tedy summitu lídrů zemí EU. Pojar v USA zůstává do konce týdne. Má v plánu schůzky navazující na Fialovu cestu do Washingtonu.

„Plánujeme ještě posilovat bilaterální vztahy a vnímání postavení Česka i s ohledem na diskuse o balíčku v Kongresu. My jsme přesvědčeni, že je naděje udělat posun a že můžeme nějakým způsobem přispět. Je to samozřejmě suverénní rozhodnutí Spojených států, ale když mají jejich představitelé zájem nás vyslechnout, rádi toho využijeme,“ dodal Pojar.