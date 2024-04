PŘEHLEDNĚ: Podívejte se, jaké změny v důchodech české občany čekají

Zvyšování důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, snižování výpočtu nových důchodů, minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy či dřívější důchod za práci v rizikovém prostředí. To jsou hlavní změny důchodové reformy z dílny ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tu má dnes projednat vláda. Server iDNES.cz získal exkluzivně podklady toho, co se v poledne chystají předsedové a předsedkyně všech pěti stran vládní koalice představit.