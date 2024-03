Oznámení návštěvy v Bílém domě nebyla náhoda, říká Fialův poradce Pojar

Jak dlouho trvalo návštěvu Petra Fialy v Bílém domě domluvit?

Nevím, jestli se dá přesně říct, kdy jsme začali a kdy skončili. Nějakou dobu to trvalo. Nebylo pro nás ale překvapením, že to bylo oznámeno zrovna dnes.

Souviselo pozvání do Washingtonu s návštěvou bývalého amerického prezidenta Billa Clintona nebo s výročím vstupu Česka do NATO?

Myslím, že to souviselo s výročím 25 let od vstupu do NATO. To, že je v Praze prezident Clinton, je příjemná náhoda. Aspoň takhle to čtu já.

Můžete nastínit alespoň časový horizont, jak dlouho návštěva v USA trvala domluvit?

Bavili jsme se o tom několik posledních týdnů nebo měsíců, na kdy ji načasovat. Chtěli jsme, aby to dávalo co největší smysl s ohledem na naši bilaterální agendu. Určitě jsme se nebavili rok o termínu. Tyto debaty začaly na konci minulého a začátku letošního roku.

Prozradíte něco ze zákulisí domlouvání návštěvy českého premiéra s americkým prezidentem? Bylo těžké ji zorganizovat?

Přetlak cest do Bílého domu nepochybně je. Americká strana musí velmi vážit času jejich prezidenta. Pro nikoho to není jednoduché. Myslím si ale, že česko-americké vztahy jsou tradičně dlouhodobě dobré. V našem zájmu je zachovat je na té nejvyšší úrovni. Doufám, že tak, jak tomu bylo posledních 30 let, tomu bude i 30 let následujících. Dnešní zpráva je toho jedině důkazem.

Co by mělo být hlavním tématem setkání Petra Fialy s Joe Bidenem? Bude to pomoc Ukrajině, jak napsal Bílý dům v oficiálním prohlášení?

Pomoc Ukrajině určitě částečně téma bude. Hlavně půjde o bezpečnostní a ekonomickou spolupráci. Bude jistě řeč o amerických investicích u nás a našich investicích v Americe. O zintenzivnění vztahů v ekonomické rovině. Nepochybně pak o naší spolupráci v bezpečnostní oblasti, o vyzbrojování české armády, ale i například o tom, že české firmy mohutně investují do Spojených států. Premiér tam bude propagovat Českou republiku jako vyspělou západní zemi, jejíž firmy dokážou dobře investovat.

Členství Česka v NATO taky budou probírat?

Určitě se dotkne premiér s americkým prezidentem následujícího summitu ve Washingtonu. Spolupráce mezi Spojenými státy a evropskými spojenci a Evropskou unií tématem bezpochyby bude. Tento summit v červenci bude velmi důležitý. O tom se jistě bude hovořit.

Kdo vše s premiérem do USA poletí?

To zatím není známo. Nevím, jakou má představu premiér. Řekli jsme si, že dokud to nebude formálně oznámeno, nebudeme na tom pracovat. Teď se začneme s americkou stranou dohadovat, v jakém formátu návštěva proběhne, ale i o tom, jakou má premiér představu. Podrobnosti budeme teprve řešit. Je ještě měsíc na to, aby se návštěva dobře připravila. Aby to skutečně byla návštěva, která napomůže česko-americkým vztahům, jak po bezpečnostní, tak ekonomické stránce. Určitě se zaměříme i na české krajany. Bude to návštěva, která bude všestranná.

Víte už, jaký dar pan premiér poveze Joe Bidenovi? Když Andrej Babiš navštívil Donalda Trumpa, přivezl mu pozlacenou pistoli.

Nad tím jsem se ještě vůbec nezamýšlel a myslím, že premiér také ne. Určitě vezmeme prezidentovi něco, co mu udělá radost. Na to je ještě čas. Alespoň vím, na co mám myslet. Nějaký symbolický dar určitě vezmeme.