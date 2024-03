Číst iDNES.cz se vyplatí. Celé jaro rozdáváme statisíce korun věrným čtenářům

Na portál iDNES.cz se vrací Megahra o peněžní prémie. Soutěž odstartuje v pondělí 18. března 2024 a skončí v neděli 29. dubna 2024. Právě v tomto termínu rozmístíme do náhodně vybraných článků napříč rubrikami symbol zlaté mince s logem našeho portálu. Ty pak může každý registrovaný čtenář a čtenářka sbírat na hrací kartu.

Stačí pozorně hledat mince a čekat na losování, které proběhne každý den vždy v 9 hodin dopoledne. Každá ulovená mince se započítává do denního a celkového skóre, které soutěžící najdou na své kartě hráče. Výhodu mají členové iDNES Premium. Ve vybraných článcích označených jako Premium totiž najdou dvojnásobný počet bodů a cestu ke splnění podmínek pro losování tak mají jednodušší. Využijte této možnosti a vstupte do světa premiového čtení.

Vážíme si toho, že chodíte pro informace právě k nám, a tak budeme losovat každý den výhru ve výši 1 000 korun. Do tohoto slosování zařadíme všechny soutěžící, kteří nasbírají od půlnoci do půlnoci herního dne deset mincí. Zvládnete-li najít v tom samém čase sto mincí, zařadíme vás do týdenního slosování, v němž můžete vyhrát až 10 000 korun.

Ze všech soutěžících, kteří do konce trvání soutěže sesbírají 600 mincí, pak vylosujeme tři hlavní výherce. První si přímo od portálu iDNES.cz převezme výhru 300 000 korun, druhé místo odměníme 200 000 korunami a třetí vylosovaný získá 100 000 korun. Losování o hlavní výhry proběhne v pondělí 29. dubna v 9:00. Všechny výherce budeme postupně zveřejňovat v tabulce:

Výherci denní prémie

datum výhra jméno výherce 18. 3. 1 000 Kč losujeme 19. 3. v 9:00 hodin 19. 3. 1 000 Kč losujeme 20. 3. v 9:00 hodin 20. 3. 1 000 Kč losujeme 21. 3. v 9:00 hodin 21. 3. 1 000 Kč losujeme 22. 3. v 9:00 hodin 22. 3. 1 000 Kč losujeme 23. 3. v 9:00 hodin 23. 3. 1 000 Kč losujeme 24. 3. v 9:00 hodin 24. 3. 1 000 Kč losujeme 25. 3. v 9:00 hodin 25. 3. 1 000 Kč losujeme 26. 3. v 9:00 hodin 26. 3. 1 000 Kč losujeme 27. 3. v 9:00 hodin 27. 3. 1 000 Kč losujeme 28. 3. v 9:00 hodin 28. 3. 1 000 Kč losujeme 29. 3. v 9:00 hodin 29. 3. 1 000 Kč losujeme 30. 3. v 9:00 hodin 30. 3. 1 000 Kč losujeme 31. 3. v 9:00 hodin 31. 3. 1 000 Kč losujeme 1. 4. v 9:00 hodin 1. 4. 1 000 Kč losujeme 2. 4. v 9:00 hodin 2. 4. 1 000 Kč losujeme 3. 4. v 9:00 hodin 3. 4. 1 000 Kč losujeme 4. 4. v 9:00 hodin 4. 4. 1 000 Kč losujeme 5. 4. v 9:00 hodin 5. 4. 1 000 Kč losujeme 6. 4. v 9:00 hodin 6. 4. 1 000 Kč losujeme 7. 4. v 9:00 hodin 7. 4. 1 000 Kč losujeme 8. 4. v 9:00 hodin 8. 4. 1 000 Kč losujeme 9. 4. v 9:00 hodin 9. 4. 1 000 Kč losujeme 10. 4. v 9:00 hodin 10. 4. 1 000 Kč losujeme 11. 4. v 9:00 hodin 11. 4. 1 000 Kč losujeme 12. 4. v 9:00 hodin 12. 4. 1 000 Kč losujeme 13. 4. v 9:00 hodin 13. 4. 1 000 Kč losujeme 14. 4. v 9:00 hodin 14. 4. 1 000 Kč losujeme 15. 4. v 9:00 hodin 15. 4. 1 000 Kč losujeme 16. 4. v 9:00 hodin 16. 4. 1 000 Kč losujeme 17. 4. v 9:00 hodin 17. 4. 1 000 Kč losujeme 18. 4. v 9:00 hodin 18. 4. 1 000 Kč losujeme 19. 4. v 9:00 hodin 19. 4. 1 000 Kč losujeme 20. 4. v 9:00 hodin 20. 4. 1 000 Kč losujeme 21. 4. v 9:00 hodin 21. 4. 1 000 Kč losujeme 22. 4. v 9:00 hodin 22. 4. 1 000 Kč losujeme 23. 4. v 9:00 hodin 23. 4. 1 000 Kč losujeme 24. 4. v 9:00 hodin 24. 4. 1 000 Kč losujeme 25. 4. v 9:00 hodin 25. 4. 1 000 Kč losujeme 26. 4. v 9:00 hodin 26. 4. 1 000 Kč losujeme 27. 4. v 9:00 hodin 27. 4. 1 000 Kč losujeme 28. 4. v 9:00 hodin 28. 4. 1 000 Kč losujeme 29. 4. v 9:00 hodin

Výherci týdenní prémie

datum výhra jméno výherce od 18. do 24. 3. 10 000 Kč losujeme 25. 3. v 9:00 hodin od 25. do 31. 3. 10 000 Kč losujeme 1. 4. v 9:00 hodin od 1. do 7. 4. 10 000 Kč losujeme 8. 4. v 9:00 hodin od 8. do 14. 4. 10 000 Kč losujeme 15. 4. v 9:00 hodin od 15. do 21. 4. 10 000 Kč losujeme 22. 4. v 9:00 hodin od 22. do 28. 4. 10 000 Kč losujeme 29. 4. v 9:00 hodin

Hlavní výhra

Hlavní výhrou v megahře je 600 000 Kč v hotovosti. Losujeme tři výherce, kteří si ji rozdělí poměrem 300 000 Kč, 200 000 Kč a 100 000 Kč. VÝHERCE 100 000 Kč: losujeme 29. 4. v 9:00 hodin VÝHERCE 200 000 Kč: losujeme 29. 4. v 9:00 hodin VÝHERCE 300 000 Kč: losujeme 29. 4. v 9:00 hodin

Soutěž se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., která najdete zde.

Vyhrávalo se i minulý rok

Megahra o peněžní prémie a zlaté mince z České mincovny se u našich čtenářů a čtenářek setkala s velkým ohlasem již v posledním ročníku na podzim 2023. Celkově jsme rozdali zlaté mince za 680 tisíc korun a přes čtyřicet výher za 1 000 korun.

Absolutní vítězkou se tehdy stala čtenářka Alice Zemanová, která si díky soutěži odnesla soubor zlatých investičních mincí České mincovny v celkové hodnotě 500 000 korun.

Zlatou minci v hodnotě 266 tisíc korun si na jaře loňského roku taktéž odnesla další z věrných čtenářek portálu iDNES.cz. „Pořád nemohu uvěřit, že jsem zvítězila, bylo to pro mě obrovské překvapení,“ reagovala tehdy výherkyně hlavní ceny na zprávu, že právě získala čtvrt milionu ve zlatě.

Kromě toho jsme v březnu 2023 rozdali dalších sto padesát tisíc ve formě peněžních denních prémií nebo dalšího zlata. Čtenáři a čtenářky tehdy posbírali v článcích celkem 2 831 567 mincí.