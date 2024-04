Konec minikečupů i ovoce v plastu. EU chce snížit množství odpadů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Evropská unie v boji za co nejmenší množství odpadu zakáže minibalení majonéz, šamponů nebo tělových mlék. Z hotelů či restaurací rychlého občerstvení by měly tyto obaly zmizet do roku 2030. Nařízení má dle ministerstva životního prostředí přinést zásadní změnu v obalovém hospodářství.