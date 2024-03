Šok při pondělku, říká čtenářka Jana. Jako první se raduje z týdenní výhry

„Super, to je senzace, to mám radost. To je krásná zpráva při pondělku,“ reagovala překvapeně čtenářka Jana Ježková, která se v pondělí stala první výherkyní týdenní prémie Megahry na portálu iDNES.cz.

Pro čtenářku to byl dle vlastních slov nejprve šok, protože výhru vůbec nečekala. „Hrála jsem už minule, ale tam se to nepovedlo. Teď jsem hrála podruhé a konečně se na mě usmálo štěstí,“ svěřila se čtenářka Jana, která soutěžila každý den.

Říká, že spojila příjemné s užitečným. „Ráda soutěžím, zkouším různé hry. Ale na iDNESu jsem spojila příjemné s užitečným,“ vysvětluje.

Zprávy na portálu iDNES.cz už čte totiž déle jak tři roky. Je čtenářkou iDNES Premium a ve svém mobilním telefonu má i aplikaci.

„Hodně čtu zprávy, nejvíc mě zajímá dění ze světa. A hodně mám ráda sport. Obzvlášť rozhovory se sportovci, posledně se mi velmi líbil rozhovor s Ester Ledeckou. Občas si také stahuji e-knihy,“ říká Jana Ježková, podle níž jsou zprávy na iDNES.cz „přehledné, rychlé a dobře udělané“.

A jaké jsou její plány s desetitisícovou výhrou? „Když už jsem si to vyhrála, tak si udělám radost,“ usmívá se čtenářka. „Něco pěkného si koupím. Už dlouho jsem si říkala, že bych si mohla přidat na nový počítač, nebo telefon. To by se mi hodně hodilo,“ dodává Ježková.

Soutěžit s iDNES.cz se vyplatí i nadále. Výherce denní prémie losujeme každý den. Druhý výherce týdenní prémie bude znám už 1. dubna ráno.