Už ve středu spustíme megahru iDNES.cz o čtvrt milionu ve zlatě

Od 1. do 30. března 2023 najdete v náhodně vybraných článcích napříč rubrikami iDNES.cz symbol zlaté mince. Kliknutím na něj se můžete zapojit do soutěže Čtvrt milionu ve zlatě, kterou pořádáme ve spolupráci s Českou mincovnou. Každá takto sebraná mince se vám započte do denního a celkového skóre, které můžete průběžně kontrolovat na kartě hráče.

Pokud během jednoho dne (od půlnoci do půlnoci) nasbíráte aspoň deset mincí, zařadíte se do losování o denní prémii, kterou je zpravidla hotovost ve výši 1 000 korun. Jen ve středy 15., 22. a 29. března bude mimořádně denní prémií investiční mince s orientační hodnotou 29 000 korun (hodnota se může lišit v závislosti na aktuálním kurzu zlata).

Bonusová mince Jednu z mincí v hodnotě zhruba 29 000 Kč budete moct mimořádně vyhrát také ve speciálním kvízu, který vyjde ve středu 8. března!

Kdo nasbírá mezi 1. a 30. březnem aspoň šest set mincí, zařadí se zároveň do soutěže o hlavní cenu – investiční minci Český lev 2023, tedy pět trojských uncí ryzího zlata s orientační hodnotou 266 000 korun. Každých dalších nasbíraných šest set mincí zvýší vaši šanci na hlavní výhru, neboť vaše jméno bude zařazeno do losování znovu.

Losování denních prémií proběhne vždy následující den ve 14:00. Losování hlavní ceny se uskuteční 31. března ve 14:00. Seznam výherců bude i v tomto článku, který rychle najdete na adrese: www.idnes.cz/zlato.

Výhry a jejich předání

Výherci peněžních prémií budou do pěti dní od vyhlášení informováni e-mailem, v němž je vyzveme k zaslání čísla účtu, kam budou peníze následně poukázány.

Výherci zlatých mincí budou do čtrnácti dní od skončení soutěže vyzváni e-mailem, aby si výhru převzali osobně v Praze na základě ověření totožnosti výherce předložením občanského průkazu. Jméno a příjmení na občanském průkazu musí odpovídat jménu a příjmení uvedenému při registraci účastníka na serveru iDNES.cz. Výhru nelze zaslat přepravní službou.

Soutěž Čtvrt milionu ve zlatě se řídí pravidly, která najdete zde, a obecnými pravidly čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., která najdete zde.