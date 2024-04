Předat farmu potomkům má být snazší, s návrhem po letech přichází nový náměstek

Ministr zemědělství vás zhruba před měsícem pověřil tím, abyste se pustil do problematiky rodinných farem. Jak to vypadá se zákonem o nich?

Vnímám tuto problematiku jako důležitou pro část zemědělské veřejnosti a mám výhodu, že jednak ji znám z praxe a jednak se díky studiu orientuji v právu. Proto jsem poměrně rychle získal představu, jak by se to dalo řešit. Opakovaně jsem se setkával se zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR, kteří předložili původní návrh legislativy. Potřeboval jsem vědět, co považují za hlavní problém. A pak jsem se to snažil předkládat našim právníkům, abychom našli průsečík, jak to lze udělat. Z obou stran to znamenalo ustoupit z původních představ – na jednu stranu připustit, že je třeba legislativní řešení, a na druhou stranu uznat, že legislativní řešení nutně neznamená jít cestou samostatného zákona.

Půjde tedy o novelu?

Současný předpoklad – ale pořád je to v jednání a v běhu, protože musí dojít ke koaliční shodě – směřuje k novele zemědělského zákona. V ní by přibyla část, která by se zabývala rodinnými zemědělskými hospodářstvími.

Milan Daďourek na ministerstvo nastoupil 1. března. Pochází z Liberce, od roku 2000 žije na Vysočině, kde jeho rodina v Počítkách vlastní farmu. Na té se mimo jiné pasou zhruba dvě stovky ovcí plemene Romney. Pracoval ve Správě CHKO Žďárské vrchy, jako ředitel Sdružení Krajina či jako akreditovaný zemědělský poradce.

Jak by rodinné farmy byly definovány?

V zásadě podle toho, co známe z občanského zákoníku. Jsou tam instituty společnost a rodinný závod, takže rodinné zemědělské hospodářství (RZH) by bylo zvláštní případ rodinného závodu. Musí jít o mikropodnik, musí tam být správce, což bude jedna fyzická osoba. Mezi správcem a půdou, která je obhospodařována, by měl být konkrétní vztah – správce bydlí a působí v místě, kde podnik hospodaří. Pochopitelným znakem je, že RZH vyvíjí zemědělskou činnost. Je třeba se ještě dohodnout, v jaké míře ji vyvíjí. Minimálně v míře, jak známe aktivního zemědělce, ale je možné, že se domluvíme na vyšší. A pak jeden znak, aby se zachoval určitý statut, tedy že konkrétní fyzická osoba může být společníkem pouze v jednom rodinném hospodářství. To by mělo řešit problémy řetězení, podvádění a dělení na více takových subjektů.

Půjde o mikropodnik, tedy bude mít do deseti zaměstnanců. Počítají se mezi ně děti jakožto rodinní příslušníci?

To je otázka, kterou jsme zatím neprobírali. Česko je ale vázané jak svými zákony, tak mezinárodními úmluvami o právech dětí a dětské práci. Určitě řešení nebude směřovat k tomu, že by děti byly zaměstnanci hospodářství, i když to nevylučuje podíl dětí na hospodaření ve smyslu předávání zkušeností. To je věc, která v rodinném hospodaření vždy fungovala, a je to jeden z nejlepších zdrojů kvalifikace. Obávám se, že dnešní společnost to trochu podceňuje. My si hrajeme hodně na diplomy a hledají se jasné kvalifikační papírové podmínky, zatímco na kvalifikaci získanou praxí v oboru se zapomíná.

Nakolik by se administrativa spojená s rodinnými farmami mohla zjednodušit oproti konvenčním mikropodnikům?

Představ je hodně a většina z nich je ze strany Asociace soukromého zemědělství ČR. Z věcí, které považuji za rozumně uchopitelné, tam patří třeba prodej ze dvora. A pak také teoreticky jednodušší režim, který by dovolil bez větší administrativy upravit limity, například v rámci živočišné výroby.

Jako že třeba budou moci prodávat více vajec ze dvora?

Ano, i to je možnost, ale to zadání je trochu jiné. Nejdřív jsme se shodli na tom, co je rodinná farma. Víme, že to chceme jako chráněnou značku, a zároveň chceme, aby to mělo vlastní evidenci. A ty další věci půjdou popořadě. Rejstřík, který nabízí asociace, je poměrně široký, ale neznamená to, že se automaticky půjde tímto směrem. První na pořadu dne je pravděpodobně řešení statistického sledování, přístupu ke státní půdě. Tímto směrem chceme jít.

Domluvené zatím je, že se využije evidence RZH k tomu, aby mohlo snáz docházet ke generační výměně. Tedy že všechny registrace, povolení a výjimky budou vázané na rodinné hospodářství. V případě generační výměny se tak vystřídá osoba správce, ale ostatní věci nebude třeba měnit. Druhá nejpravděpodobnější shoda je odlehčený přístup kontrol, protože se bavíme o mikropodnicích a tam si to dovedu představit.

Zmínil jste chráněné označení, tedy že i spotřebitel, který si kupuje zboží z rodinné farmy…

Bude vědět, že to z ní skutečně pochází.

Jaký je časový harmonogram? Když se hovořilo o samostatném zákonu, tak se měly jeho hlavní teze připravit do konce volebního období. Váš návrh zní o hodně jednodušeji.

Ambice je představit legislativní návrh do prázdnin a stihnout legislativní proces v tomto volebním období. Alespoň definici hospodářství a základní parametry, které zjednoduší hospodářství život. Čas je poměrně napnutý, takže se možná bude moci jít cestou poslaneckého návrhu – samozřejmě po koaliční dohodě, ta je nezbytná.

Ubývá ovcí a koz

Existují další připravované změny, které se týkají této oblasti?

Teď probíhá debata o zákonu o státním pozemkovém úřadu. Už jsme komunikovali i s panem ministrem, že by zákon mohl být příležitostí prosadit podporu začínajících a ekologických zemědělců a třeba také rodinných farem prostřednictvím pachtu státních pozemků. Zatím nad tímto tématem ale nepanuje koaliční shoda.

Před nástupem na ministerstvo jste byl chovatelem ovcí. Jaké jsou v této oblasti hlavní problémy?

Myslím si, že se na ty drobné přežvýkavce malinko zapomíná, protože nejsou zdaleka tak významný segment na trhu, jako je produkce drůbežího, vepřového nebo hovězího. U nás se to skopové moc nejí.

A když, tak se koupí z Německa.

Ale nejdřív se to tam od nás doveze na zpracování. A bohužel ten důsledek vidíme – čtyři roky po sobě stavy těchto chovů klesají, což určitě stojí za zamyšlení. Zároveň z informací, které mám, tak mimo jiné pan ministr pracuje na programu podpory welfare i u ovcí a koz.