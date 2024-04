Dokument Velký finále nahlédne do zákulisí Police Symphony Orchestry

Diváci se s Police Symphony Orchestrou (PSO) vrátí k oslavám 10. narozenin ve vyprodané pražské Lucerně, kde se mladým hudebníkům splnil jeden ze snů. Také k pandemii, kdy zažívali „velké ticho“, a samozřejmě i ke koncertu s francouzskou hvězdou Zaz na Smetanově Litomyšli, na který nikdy nezapomenou.

Občas snímek zvážní. „Lze najít cestu k rovnováze mezi osobním a pracovním životem, nadšením a dospíváním?“ ptají se ve filmu mladí muzikanti.

„Velký finále je výpovědí o životě obyčejných mladých lidí, zapálených pro hudbu a odhodlaných plnit si své sny navzdory překážkám,“ říkají zástupci PSO. Letošní rok vnímají jako zlomový.

Police Symphony Orchestra PSO čítá na 150 mladých muzikantů, zpěváků – dobrovolníků a srdcařů, avšak pravidelně s nimi vystupují také Tomáš Klus, Barbora Poláková, Jan Cina, Vendula Příhodová nebo Jan Sklenář.

„Do kin v létě vstoupí film, po pražské premiéře nás čekají projekce s koncerty v Brně a Litomyšli. V červnu zahrajeme na Rock for People, kde by návštěvníci orchestr asi úplně nečekali, a závěr roku oslavíme koncertem v Rudolfinu,” prozrazuje zakladatelka PSO, houslistka Petra Soukupová.

Bylo jí 15, když se svým bratrem těleso založila. PSO má za sebou více než 170 koncertů a několik zásadních beneficí, na kterých se vybralo už 3,2 milionu korun na charitu.

Rock for People, UFFO a Karlín

Na konci dubna bude mít PSO dva koncerty ve vyprodaném trutnovském UFFU. „Na to naváže otevíračka závěrečného dne hudebního festivalu Rock for People a poté filmová jízda: předpremiéra dokumentu v domovské Polici nad Metují začátkem prázdnin a oficiální premiéra v pražském Foru Karlín 29. srpna,“ sdělují muzikanti.

Dokument umožní nahlédnout do zákulisí. Zachycuje, jak dění orchestru ovlivňuje osobní život jednotlivých členů, a snaží se poodkrýt, co je vlastně podstatou orchestru. „Díky tomu, jak blízko jsme s kamerou mohli být a co vše se během těch let událo ve společnosti, se podařilo zachytit rozsáhlou výpověď současné mladé generace a její pohled na svět,” říká režisér snímku Dominik Kalivoda.

S propagací filmu a koncertů spustí PSO v druhé polovině dubna kampaň na Hithitu. „Cílem je získat peníze, abychom mohli postavit kino na pódiu. Ani ten největší kinosál v Česku totiž nepojme všechny naše hudebníky před svým promítacím plátnem,” vysvětluje Petra, které v souboru říkají Máma.

Rádi by vybrali 400 tisíc na zajištění kvalitního plátna, projektoru a zvukové aparatury, „aby byl filmový zážitek co nejlepší,“ jak poznamenává. Rok PSO zakončí v pražském Rudolfinu, které se výrazně liší od hokejových hal i festivalových pódií.

„Z Police nad Metují je to do Rudolfina 172 kilometrů a nám tahle cesta trvala 14 let. Nevynikáme sice jako profesionálové v hráčských dovednostech, zato máme energii a touhu hrát tak, aby nás to bavilo. Chceme překračovat hranice konvenčního pojetí symfonického orchestru. Chceme ukázat, že vytvoření intenzivního hudebního zážitku v tak symbolickém místě nemusí být výsadou profesionálních umělců, ale že své místo zde má i nadšení, odvaha a svoboda. Věříme, že to podtrhne speciální host, přední český raper Kato z rapové skupiny Prago Union,” říká dramaturg orchestru David Ostružár.

Parta polických hudebníků se letos rozhodla navázat spolupráci s oděvní etickou a ekologickou značkou On the Boat Jany Horejšové. Tvrdí o sobě, že jsou zřejmě prvním českým orchestrem, který se nezabývá jen tím, jak vypadají na pódiu, ale také chtějí znát původ módních kousků. Fanoušci tak uvidí orchestr v neobvyklých střizích Black Tie. Oděvy pro 100 lidí vzejdou z recyklovaných materiálů.

Cestu PSO z různých sálů přes festivalová pódia a filmová plátna až po Rudolfinum bude možno sledovat online na sociálních sítích.