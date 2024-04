USA nechtějí nový izraelský výpad proti Íránu, bude jednat G7 i diplomaté OSN

Podle deníku The New York Times to uvedlo zastoupení Malty, která radě v současnosti předsedá. O svolání schůzky požádal izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan. Zasedání se bude konat v 16:00 místního času (22:00 SELČ).

„Íránský útok je závažnou hrozbou pro celosvětový mír a bezpečnost a očekávám, že Rada použije všechny nástroje k tomu, aby podnikla proti Íránu konkrétní kroky,“ napsal velvyslanec Erdan na sociální síti X.

Chování Íránu odsoudil generální tajemník OSN António Guterres. „Vyzývám k okamžitému zastavení nepřátelského jednání. Jsem hluboce znepokojený kvůli velmi reálnému nebezpečí devastující eskalace v celém regionu,“ uvedl šéf OSN v prohlášení a vyzval všechny strany k maximální zdrženlivosti, aby zabránily jednání, které by mohlo vést k velkým ozbrojeným konfrontacím na více frontách na Blízkém východě.

K výzvám ke zdrženlivosti se připojila i Saúdská Arábie. „Vojenská eskalace“ a její možné dopady ji znepokojily, uvedlo ministerstvo zahraničí této blízkovýchodní země. Zdůraznilo, že je potřeba, aby na sebe Rada bezpečnosti OSN vzala odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, a to zejména na Blízkém východě, který je v tomto ohledu velmi citlivý. Podle Rijádu je důležité zabránit dalšímu prohloubení krize, protože v případě, že by se situace zhoršila, hrozí „strašné následky“.

Biden svolává G7

Americký prezident Joe Biden na dnešek svolal jednání šéfů států skupiny G7, která sdružuje hospodářsky nejvyspělejší země světa. Bílý dům to oznámil dnes nad ránem SELČ po Bidenově telefonickém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, s nímž se spojil kvůli rozsáhlému íránskému útoku na Izrael.

„Svolám ostatní lídry zemí skupiny G7, abychom koordinovali jednotnou reakci na íránský bezostyšný útok,“ řekl Biden. Dal znovu najevo, že tento čin Teheránu „tím nejrozhodnějším způsobem odsuzuje“ a že americká armáda pomohla Izraeli sestřelit „skoro všechny“ drony a rakety vyslané na Izrael. USA platí za největšího spojence Tel Avivu.

Spojené státy budou proti jakékoliv odvetě Izraele proti Íránu za jeho noční útok, řekl dnes podle nejmenovaného zdroje serveru Axios americký prezident Joe Biden izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Podle Bidena si Izrael dnes v noci připsal vítězství, protože Írán na jeho území nezasáhl žádný cenný cíl.

Biden řekl izraelskému premiérovi, že se to stalo díky společnému úsilí Izraele, Spojených států a dalších zemí. Netanjahu podle amerického zdroje, na který se odvolává Axios, odpověděl, že rozumí, když mu Biden oznámil, že nepodporuje odvetnou akci proti Íránu a že Spojené státy se do takové akce nezapojí.

Šéf Bílého domu také řekl, že Spojené státy nezaznamenaly žádný útok na americké jednotky nebo objekty v regionu, ale že zůstávají bdělé vůči všem hrozbám.

Kvůli íránskému útoku na Izrael hovořil také izraelský ministr obrany Joav Galant se svým americkým protějškem Lloydem Austinem, uvedly The Times of Israel. Podle Gallantovy kanceláře izraelský ministr Austina „informoval o izraelských obranných akcích proti íránskému útoku“ a poděkoval mu za to, že Američané stojí po boku Izraele. Řekl mu, že izraelská armáda zůstává v nejvyšší pohotovosti kvůli možným dalším pokusům o útok.

Čína po útoku na Izrael vyzvala ke klidu a zdrženlivosti, uvedlo ministerstvo zahraničí v Pekingu. Podle čínské diplomacie jde o rozšíření konfliktu v Pásmu Gazy. „Čína vyzývá dotyčné strany, aby zachovaly klid a zdrženlivost s cílem zabránit další eskalaci napětí,“ uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Současnou situaci považuje za „rozšíření konfliktu v Gaze“ a uhašení tohoto konfliktu je hlavní prioritu.

Také Japonsko důrazně odsoudilo a odvetný útok Íránu na Izrael a označilo ho za eskalaci událostí. Vyplývá to z prohlášení ministerstva zahraničí. „Tento útok je útokem, který dále zhoršuje současnou situaci na východě. Jsme hluboce znepokojeni a důrazně odsuzujeme tento druh eskalace,“ stojí v prohlášení.

Írán v sobotu večer zahájil proti Izraeli rozsáhlý dronový a raketový útok, který je podle Teheránu odvetou za nedávný úder proti íránskému konzulátu v Damašku připisovaný Izraeli. Jde o první přímý útok z Íránu na území Izraele. Mezi oběma zeměmi dlouhodobě panuje nepřátelství, doposud ale sváděly zástupný konflikt.