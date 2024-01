Česká firma je riziko, neprodávejme jí zbrojovku, brojí republikánský senátor

Senátor se odkazuje na možná bezpečnostní rizika, mimo jiné údajné vazby na Rusko. CSG informace považuje za nepodložené a nepravdivé a provázání s ruskými úřady odmítla.

„(CSG) je společností s dlouhou historií nekalých praktik a dobře zdokumentovanými vazbami na subjekty znepřátelené USA,“ uvádí senátor v dopise a Yellenovou vyzývá, aby možná rizika zhodnotila. „Tato transakce představuje očividná rizika naší národní bezpečnosti,“ napsal Vance.

Mluvčí českého holdingu Andrej Čírtek ČTK sdělil, že CSG je „soukromá společnost se závazkem prodávat své výrobky partnerským zemím v NATO a EU“ a „spolupracuje s mnoha předními světovými obrannými společnostmi včetně (amerického) Raytheonu a General Dynamics European Land Systems“.

Průmyslově-technologický holding CSG oznámil uzavření smlouvy o akvizici v hodnotě 1,91 miliardy dolarů (42,5 miliardy Kč) s Vista Outdoor loni v říjnu. Vista Outdoor podle zástupců CSG patří mezi největší výrobce malorážové munice na světě, zahrnuje značky jako Remington, Federal, CCI nebo Speer.

„Rizika nesouvisí s velikostí transakce,“ pokračuje senátor, „CSG má dlouhou a znepokojivou historii, především údajné vazby na vnitřní kruh ruského prezidenta Vladimira Putina... CSG sponzorovala přehlídku v Moskvě, aby dopomohla ruským úřadům k evropským vojenským technologiím“.

Vanceova kritika je poněkud překvapivá vzhledem k tomu, že sympatizuje s exprezidentem a zřejmě i opětovným republikánským kandidátem na nejvyšší funkci v USA Donaldem Trumpem. Ten se k Rusku a Putinovi staví mnohem shovívavěji.

Dopis nadále zmiňuje porušení embarga na prodej zbraní do Ázerbájdžánu. Odvolává se na zprávu organizace informující o organizovaném zločinu a korupci OCCRP, že se do Ázerbájdžánu dostalo 54 vozidel Tatra 815. Ty byly napřed prodány do Izraele, odkud doputovaly na Slovensko, kde na ně byly namontovány houfnice a raketomety, a pak vráceny do Izraele.

Odtamtud však doputovaly do Ázerbájdžánu, který je pak použil ve válce proti Arménii, upozornil web Novinky.cz. Porušení embarga CSG rovněž odmítla s tím, že její vývozy byly vždy realizovány na základě řádně udělených licencí.

„Naše akvizice společnosti Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici v USA, úspěšně prošla prověrkou výboru pro zahraniční investice v USA. Některé společnosti vlastněné CSG mají bezpečnostní prověrku ČR i NATO. Nic z toho by nebylo možné pro společnost s vazbami na Rusko,“ uvedl mluvčí CSG Čírtek.