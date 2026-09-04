Benjamin Netanjahu, známý také pod přezdívkou „Bibi,“ se narodil 21. října 1949 v Tel Avivu. V osmnácti letech nastoupil do povinné vojenské služby. V armádě zůstal šest let a stal se členem elitní skupiny zaměřené na boj s terorismem, zúčastnil se řady operací a získal hodnost kapitána. Z armády odešel v roce 1972.
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Vysokou školu absolvoval ve Spojených státech amerických – bakalářský obor architektura na Massachusettském technologickém institutu (MIT) vystudoval v roce 1975. O rok později získal magisterský titul na Fakultě managementu při MIT. Pokračoval v doktorském studiu zaměřeném na politické vědy, studia však nedokončil kvůli úmrtí staršího bratra během protiteroristické operace v ugandském Entebbe.
Netanjahu po skončení studií pracoval v soukromém sektoru – jak v USA, tak v Izraeli. O politiku se začal zajímat počátkem 80. let, koncem dekády vstoupil do pravicové strany Likud (hebrejsky konsolidace). Dnes je lídrem strany a stojí rovněž v čele současné končící 37. vlády Izraele.
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Post zastává již po šesté a je rovněž nejdéle sloužícím premiérem Izraele; předsedou vlády je s přestávkami téměř devatenáct let. Výrazně překonal zakladatele státu David ben Guriona, který v křesle premiéra strávil přibližně třináct a půl roku.
Jeho vláda i rozhodnutí mají nicméně své odpůrce, vadí například jeho přístup k izraelsko-palestinskému konfliktu i vliv na štěpení společnosti. S tím souvisí i řada kauz. Netanjahu byl několikrát vyšetřován pro podezření z korupce a podvodů. Poprvé už v roce 2000, kvůli rekonstrukci vlastního bytu, kterou měl platit z prostředků úřadu premiéra.
Netanjahuova minulost vedla k několikerým pádům vlád a předčasným volbám. Jeho pozice nicméně zůstává silná, pravidelně například vyhrává vnitrostranické volby předsedy.
Politická dráha Benjamina Netanjahua
- Od roku 1982 dva roky působil jako zástupce velvyslance ve Spojených státech. Od roku 1984 působil čtyři roky jako zástupce Izraele při Organizaci spojených národů.
- V roce 1988 vstoupil do pravicové strany Likud. Ještě týž rok byl zvolen poslancem a zároveň se stal náměstkem ministra zahraničí, později se stal náměstkem premiéra.
- O pět let později vyhrál stranické primárky, stal se šéfem Likudu i tehdejší opozice. Funkci předsedy od té doby již šestkrát obhájil a v čele strany stojí – s přestávkou od roku 1999 do roku 2005 – dosud.
- V roce 1996 poprvé získal funkci předsedy vlády, zastával ji do roku 1999, kdy Likud v předčasných volbách utrpěl drtivou porážku, kvůli níž Netanjahu opustil post šéfa strany a na několik let i celou politickou scénu.
- Lídrem strany byl opět zvolen v roce 2006. Mandát premiéra poté znovu získal ve volbách roku 2009 a třikrát jej obhájil. Koncem druhého desetiletí nicméně začala vážná politická krize spojená s častým střídáním vlád.
- V návaznosti na ozbrojené konflikty, Netanjahuovo trestní stíhání i politickou krizi byl v roce 2021 funkce předsedy vlády zbaven a znovu se stal vůdcem opozice. Ve funkci jej nahradili alternující premiéři Ja’ir Lapid a Naftali Bennett.
- Likud s Netanjahuem v čele v roce 2022 opět ovládl předčasné volby a od prosince zastává post premiéra až do voleb v říjnu 2026.