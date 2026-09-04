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Benjamin Netanjahu

Matouš Waller
  16:53

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Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025) | foto: Reuters

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty náměstků i ministrů a od poslední dekády minulého století zastává nejvyšší funkce, proložené jen několika obdobími mimo politiku či v opozici.

Benjamin Netanjahu, známý také pod přezdívkou „Bibi,“ se narodil 21. října 1949 v Tel Avivu. V osmnácti letech nastoupil do povinné vojenské služby. V armádě zůstal šest let a stal se členem elitní skupiny zaměřené na boj s terorismem, zúčastnil se řady operací a získal hodnost kapitána. Z armády odešel v roce 1972.

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Vysokou školu absolvoval ve Spojených státech amerických – bakalářský obor architektura na Massachusettském technologickém institutu (MIT) vystudoval v roce 1975. O rok později získal magisterský titul na Fakultě managementu při MIT. Pokračoval v doktorském studiu zaměřeném na politické vědy, studia však nedokončil kvůli úmrtí staršího bratra během protiteroristické operace v ugandském Entebbe.

Netanjahu po skončení studií pracoval v soukromém sektoru – jak v USA, tak v Izraeli. O politiku se začal zajímat počátkem 80. let, koncem dekády vstoupil do pravicové strany Likud (hebrejsky konsolidace). Dnes je lídrem strany a stojí rovněž v čele současné končící 37. vlády Izraele.

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Post zastává již po šesté a je rovněž nejdéle sloužícím premiérem Izraele; předsedou vlády je s přestávkami téměř devatenáct let. Výrazně překonal zakladatele státu David ben Guriona, který v křesle premiéra strávil přibližně třináct a půl roku.

Jeho vláda i rozhodnutí mají nicméně své odpůrce, vadí například jeho přístup k izraelsko-palestinskému konfliktu i vliv na štěpení společnosti. S tím souvisí i řada kauz. Netanjahu byl několikrát vyšetřován pro podezření z korupce a podvodů. Poprvé už v roce 2000, kvůli rekonstrukci vlastního bytu, kterou měl platit z prostředků úřadu premiéra.

Netanjahuova minulost vedla k několikerým pádům vlád a předčasným volbám. Jeho pozice nicméně zůstává silná, pravidelně například vyhrává vnitrostranické volby předsedy.

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovoří během tiskové konference v Jeruzalémě. (21. května 2025)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (21. dubna 2026)
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
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Politická dráha Benjamina Netanjahua

  • Od roku 1982 dva roky působil jako zástupce velvyslance ve Spojených státech. Od roku 1984 působil čtyři roky jako zástupce Izraele při Organizaci spojených národů.
  • V roce 1988 vstoupil do pravicové strany Likud. Ještě týž rok byl zvolen poslancem a zároveň se stal náměstkem ministra zahraničí, později se stal náměstkem premiéra.
  • O pět let později vyhrál stranické primárky, stal se šéfem Likudu i tehdejší opozice. Funkci předsedy od té doby již šestkrát obhájil a v čele strany stojí – s přestávkou od roku 1999 do roku 2005 – dosud.
  • V roce 1996 poprvé získal funkci předsedy vlády, zastával ji do roku 1999, kdy Likud v předčasných volbách utrpěl drtivou porážku, kvůli níž Netanjahu opustil post šéfa strany a na několik let i celou politickou scénu.

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  • Lídrem strany byl opět zvolen v roce 2006. Mandát premiéra poté znovu získal ve volbách roku 2009 a třikrát jej obhájil. Koncem druhého desetiletí nicméně začala vážná politická krize spojená s častým střídáním vlád.
  • V návaznosti na ozbrojené konflikty, Netanjahuovo trestní stíhání i politickou krizi byl v roce 2021 funkce předsedy vlády zbaven a znovu se stal vůdcem opozice. Ve funkci jej nahradili alternující premiéři Ja’ir Lapid a Naftali Bennett.
  • Likud s Netanjahuem v čele v roce 2022 opět ovládl předčasné volby a od prosince zastává post premiéra až do voleb v říjnu 2026.

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Témata: Barron Trump, Benjamin Netanjahu, Hizballáh, Írán, Izrael, Izraelské parlamentní volby 2026, Jisra'el Kac, MIT, Pásmo Gazy, prostata, příměří, rozhovor, střelba, Teherán, Tel Aviv, teror, válka, Válka na Ukrajině, Válka v Íránu, zbraň

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