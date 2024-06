Ultraortodoxní na armádu nemají, Izraeli by teď nepomohli, tvrdí politolog

Izraelský nejvyšší soud ve středu rozhodl, že armáda židovského státu povolá do služby mimo sekulární a ortodoxní židy i ty ultraortodoxní. Jaký je mezi těmito skupinami rozdíl?

Pro běžného evropana jsou ultraortodoxní židé ti, kteří mají vousy, pejzy a nosí klobouky a tmavé hábity. Jsou ale nejvíce věřícími a žijí v oddělených komunitách. Důležité je, že se odmítají integrovat do sekulární neboli nenáboženské společnosti, stejně tak odmítají i její zásady. Kupříkladu sdílet společné prostory s ženami, modlit se s nimi, studovat základní školní předměty. Věří jen ve studium bible.

Charedim Označení pro ultraortodoxní židy. Vychází z hebrejského slova chared, což znamená bojící se nebo bohabojný. Považují se za ty, kteří se boha bojí nejvíce.

Jsou zde i další náboženští židé různých druhů. I v sekulární společnosti se židé mohou považovat za ortodoxní. Zásadní ale je, že komunita charedim se nehodlá integrovat do izraelské společnosti a v tom tkví i důvod, proč nechtějí narukovat do armády. Podle jejich soudních výpovědí se obávají, že narukováním ztratí svou víru.

Mezi vojáky ale můžeme spatřit i ortodoxní židy. Ti se o ztrátu víry nebojí?

Rozdíl je v tom, že charedim jsou uzavřená komunita, která věří, že Izrael má vzniknout vůlí boží za pomoci mesiáše a zázraku. Většina s myšlenkou sionismu a vzniku nezávislého státu, tak jak ho známe nyní, nesouhlasí. Proto nevidí důvod, proč za takový stát bojovat. Přestože od roku 1977 participují v politice a čerpají finanční příspěvky.

Kdyby ultraortodoxní židé narukovali, budou na to vůbec mentálně připraveni?

Ultraortodoxní komunita je velmi různorodá a rozvětvená. Někteří z nich jsou mentálně absolutně nepřipravení, což dokazují demonstrace a blokace jeruzalémských ulic se slogany „Raději zemřeme, než abychom sloužili v armádě“.

Po právní stránce se jedná o velký spor. Podle právního řádu by totiž měli narukovat. Izraelská armáda dávala velké části od začátku výjimku, právě kvůli neschopnosti se integrovat do běžného systému. Nyní se ale jejich počet natolik zvýšil, že je není možné přehlížet.

Pokud jejich počet postupně stoupal, proč soudní systém nezasáhl dříve?

V 80. letech začali sekulární židé napadat charedim před soudem, že stejně jako každý jiný musí podle zákonů do armády, až se z toho postupem času stala ústavní záležitost. Ústavní soud nakonec ustanovil, že armáda, spadající pod ministerstvo obrany, nemůže dělat výjimky pro ultraortodoxní židy bez zákonného podkladu.

Různé vlády se v historii snažily prosadit zákony o výjimkách pro charedim. První zákony nesplnily žádné ze svých cílů a u soudů neobstály. Některé vládní koalice na tyto zákony doplatily a rozpadly se. Parlamentní strany zastupující tuto menšinu raději svrhnou vládu, než aby přijaly nařízení k branné povinnosti. Proto se tento trn v oku stále odkládal až doteď, kdy nejvyšší soud řekl dost.

Prof. Doron Shultziner Získal titul Ph.D. z Politiky a mezinárodních vztahů na Oxfordské univerzitě



Poté se stal akademickým ředitelem izraelského think tanku pro sionistické, demokratické a liberální myšlení



Od roku 2018 působí jako vedoucí politického a komunikačního oddělení na Hadassah Academic College v Jeruzalémě



Jeho hlavní oblasti výzkumu jsou demokratizace, politika a právo, mediální pokrytí protestních aktivit a stranická zaujatost médií

Co přesně pro charedim nové soudní nařízení znamená?

Soud nedefinoval počet a intenzitu narukování mladých charedim. Naznačil, že proces může být postupný. V úterý ale generální prokurátor nařídil, aby od 1. července armáda povolala tři tisíce ultraortodoxních studentů ješivy, tedy vyšší náboženské školy. Pokud by rodiny mladých studentů neuposlechly soudní rozhodnutí, stát by jim odepřel finanční podporu, na které jsou nepracující ultraortodoxní rodiny plně závislé.

Izrael má k dispozici 67 tisíc mladých charedim, kteří by měli narukovat, kolik z nich nakonec skutečně uvidíme ve vojenských uniformách?

Izraelská armáda by jistě uvítala, kdyby jich přišlo co nejvíce hlavně kvůli nedostatku vojáků. Ale v krátkodobém horizontu nebudou takoví lidé schopni dát armádě to, co potřebuje z pohledu zkušenosti a kvalifikace. Zabere čas připravit je nejen mentálně ale i fyzicky.

Velkým problémem je již zmíněná izolace komunit. Někteří charedim brannou povinnost přijali, ovšem pod podmínkou, že budou v ultraortodoxních jednotkách a nebudou nakombinovaní se sekulárními židy. Není v aktuální situaci ani možné přijmout 67 tisíc vojáků. Někteří z nich se raději nechají zavřít do vězení, než aby narukovali.

Pokud se zákonem měly v minulosti problémy předešlé vlády, jak rozhodnutí soudu může ovlivnit tu nynější, ultrapravicovou?

Právě z toho důvodu, že je strana zastupující ultraortodoxní židy ve vládní koalici, tak je premiér Netanjahu velmi opatrný. Protože pokud zajde příliš daleko, tak tato strana z koalice odejde a budou se muset vyhlásit nové volby.

Na jednu stranu by novými volbami ultraortodoxní strany na chvíli odvedly pozornost od tohoto nařízení. Na stranu druhou je v jejich zájmu vyjednávat s premiérem, aby dal alespoň nějaké z ultraortodoxních větví výjimku, jakýsi zákon o úplném osvobození od branné povinnosti. Jenže ten neměla tato menšina od vzniku státu, měli pouze slabé zákony, které narukování měly regulovat, ale ani to se v minulosti nepovedlo.

Netanjahuova strana Likud rozhodnutí soudu kritizovala. Co je podle nejsilnější vládní strany tedy správným řešením?

Dění ohledně strany Likud je velmi smutný příběh. Má to být národně liberální strana, jejíž voliči si bezesporu brannou povinnost pro charedim přejí, ale z politických důvodů čelí zklamání. Strana se snaží jakkoli udržet koalici, kterou sám Netanjahu nazývá historické a přirozené spojenectví pravice, jež je mimo jeho stranu tvořena národně náboženskými stranami a neutrální náboženskou stranou.

Netanjahu, zejména v předchozích letech, vytvořil tuto koalici, kde vyjednával i jménem ultraortodoxní strany. Pro něj jako pro vůdce Likudu je stále nejdůležitější chránit své koaliční partnery. Ne ale proto, že by nechtěl, aby narukovali, ale proto, že to nevyhovuje jeho zájmům politického přežití.

Co by pro něj znamenal pád koaliční vlády?

Pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, od počátku roku 2023 předpovídají, že Netanjahu ztratí většinu v parlamentu a neměl by se stát premiérem. On o to zjevně ani nestojí, pokud bude existovat nová koalice. Mohli bychom v ní vidět i ultraortodoxní strany, pokud by jim přislíbili zákon, který by minimalizoval jejich brannou povinnost.

Po 7. říjnu, kdy Izrael napadlo hnutí Hamás, chce ale veřejnost mnohem kvalitnější politiku. A to se nebavím jen o tom, zda mají jít ultraortodoxní židé do armády, ale obecně o opětovném integrování liberálních hodnot a o tom, aby sekulární veřejnost nebyla jen dojná kráva pro ostatní sektory. Tyto odhady jsou ale jen velké jestli.