Já a cenzor? To mě překvapilo, říká Foltýn. Chystá kampaň k 21. srpnu

Na dotaz, co ho ve funkci překvapilo, bývalý voják ČTK řekl, že 20 let v armádě sice člověka zocelí, ale překvapilo ho označení za cenzora.

„Fakt, že si ještě mnozí pletou PR a strategickou komunikaci, se dal očekávat, ale skutečnost, že budu označován za cenzora, když je cenzura zakázána Ústavou ČR a neexistují ani žádné cenzurní mechanismy, mě překvapila a musí to být i průměrně inteligentnímu člověku zřejmé. A přestože se tudíž jedná o zjevnou lež, nepřijde jejím hlasatelům divné, že to říkají zcela veřejně a nikdo jim to nezakazuje,“ uvedl.

Na druhou stranu se podle svých slov i směje. „Například když mě Společnost pro obranu svobody projevu na vlastním webu chtěla cenzurovat, protože se jí nelíbil můj projev ve formě nápisu na tričku. Když se někdo takhle sám usvědčí z pokrytectví, vlastně pracuje za mne,“ konstatoval.

První týdny hodnotí jako hektické. „Řekl jsem panu premiérovi, že máme málo času a rozhodně nebudu opatrný přešlapovač komunikující nic neříkajícími frázemi. To se nemusí každému líbit. Nemám však pocit, že by s tím měl problém,“ uvedl na dotaz, zda cítí podporu předsedy vlády.

„Stavíme (komunikační) schopnost, která je v České republice nová a děláme to vlastně na zelené louce. Takže mimo vlastní zatím improvizované komunikace je to hodně o nastavení procesů a úředničině, což z duše nesnáším, a blahořečím tak paní tajemnici, která to naopak zvládá bravurně,“ řekl.

Tým je podle něho malý, velikostí nesrovnatelný s útvary, které mají státy, kde strategická komunikace funguje. „Ale povedlo se získat a spojit mimořádně schopné a silné osobnosti. Takže tým je podle mých představ, a jestli se nedostaví výsledky, je to má vina, ne jejich,“ řekl.

Potvrdil, že kreativitu dostal v týmu na starosti grafický designér Jozef Dobrík, známý z kampaně Dárek pro Putina. „Dodo Dobrik je špičkový kreativec. Věci, které ve státní správě trvají měsíce, zvládl s týmem za dva týdny. Povedlo se odpracovat ty procesy od struktury oddělení až po popisy funkčních náplní. Tohle máme za sebou z 95 procent a můžeme se vrhnout na samotnou strategickou komunikaci,“ uvedl Foltýn.

Zatímco strategická komunikace byla podle Foltýna v červnu a červenci záměrně výrazná a vzhledem k převážně bezpečnostním tématům i explicitní, plánuje nyní ubrat. „Vše má svůj čas a bezpečnost byla skutečně první na řadě. Teď ale trochu ubereme, přidáme pozitivní témata, primárně založená na pozitivních hodnotách. S týmem už je možná komunikace založená na datech a na využití sociálních sítí,“ popsal.

Nepřehlédnutelná bude podle něj kampaň k výročí invaze 1968. „Vzhledem k ruské agresi na Ukrajině navýsost aktuální téma a tedy je jeho komunikování povinnost,“ míní. V komunikaci začne používat sociální sítě a k standardním prostředkům, jako jsou televize a rozhlas, přidá i hodnotovou komunikaci s pomocí influencerů, kteří chtějí pomoci při vysvětlování základních hodnot státu.

24. června 2024

„Stát musí být schopen svým občanům vysvětlit, proč je dobré svůj stát bránit, ale třeba i kontrolovat. Je to stejné jako v každé spolupracující skupině. Když členům nevysvětlíte, proč je správné v ní být a k čemu je to dobré, těžko můžete čekat jejich spolupráci a už vůbec ne důvěru. Jenže důvěra je lepidlem vztahu. V rodině i ve státu,“ uvedl.

Foltýn do května působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu. Prezident Petr Pavel ho tento týden v rozhovoru s ČTK popsal jako velice přímočarého člověka, který si nikdy nebral příliš servítky. Chápe, že některé jeho výroky budou budit kontroverze, na druhou stranu tím podle něj vznikne prostor pro diskusi. Nekonformní názory podle Pavla ve výsledku mohou vést k něčemu, co nakonec vyústí ve správnou strategickou komunikaci.