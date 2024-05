Genocidu Palestinců by Netanjahuovi mohl i Hitler závidět, prohlásil Erdogan

„Podívejte se, co dělá Izrael celé měsíce lidem v Gaze. Je legitimní bombardovat nemocnice, zabíjet děti a utlačovat civilisty a odsuzovat nevinné lidi k hladu, žízni a nedostatku léků s různými výmluvami? Co dělal Hitler v minulosti? Utlačoval a zabíjel lidi v koncentračních táborech,“ řekl v neděli turecký prezident řeckému deníku Kathimerini. Ten s ním dělal rozhovor před cestou řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise, s nímž bude Erdogan v pondělí jednat v Ankaře.

Turecký prezident obvinil také izraelskou vládu, že z Gazy udělala „vězení pod otevřeným nebem“ podobné koncentračnímu táboru už dávno před 7. říjnem. Ten den loni palestinské hnutí Hamás, jež vládne v Pásmu Gazy, zaútočilo na Izrael a v jeho pohraničí u Pásma Gazy pozabíjelo na 1200 lidí a dalších asi 250 jich uneslo jako rukojmí, z toho zhruba polovinu stále zadržuje.

„Netanjahu dosáhl takové úrovně, kterou by mu stran genocidních metod Hitler záviděl. Hovoříme o Izraeli, který cílí na sanitky i místa, kde se rozdělují potraviny, a ostřeluje také humanitární konvoje,“ řekl Erdogan.

Server The Times of Israel (ToI) připomněl, že to není poprvé, co Erdogan přirovnal Netanjahua k Hitlerovi. Například loni koncem prosince Erdogan prohlásil, že Netanjahu je horší, než byl Hitler.

„Dostává pomoc ze Západu, všemožnou podporu z USA, s tím vším bylo zabito 20 000 Gazanů,“ řekl tehdy Erdogan. Dnes úřady v Gaze ovládané Hamásem oznámily, že od loňského října v důsledku izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy už zemřelo přes 35 000 Palestinců. Tento údaj nelze ověřit, podle některých expertů ale víceméně odpovídá skutečnosti. Mnoho mrtvých je také stále pod troskami budov zničených masivním izraelským bombardováním.

Turecká vláda v této válce stojí na straně Hamásu, který nepovažuje za teroristickou organizaci, jako to činí Izrael, Spojené státy či Evropská unie. Erdogan už v listopadu označil izraelské operace v Pásmu Gazy za genocidu, Izrael za teroristický stát a Hamás naopak za skupinu bojovníků za svobodu, kteří brání svou zemi.

Začátkem tohoto měsíce turecké ministerstvo obchodu oznámilo, že zcela zastavilo obchod s Izraelem, a to právě kvůli počínání Netanjahuovy vlády v Pásmu Gazy. Už v dubnu turecká vláda ze stejného důvodu zakázala vývoz pěti desítek druhů zboží do Izraele.

