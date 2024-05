Srovnání průzkumů: ANO ohrožuje nová koalice, lidovcům umřeli původní voliči

„Situace hnutí ANO byla po celý rok velmi stabilní. Platí pro ně pravidlo, že se jim nejvíce dařilo v momentech, kdy koalice SPOLU ztrácela. Můžeme to sledovat především v září, říjnu a pak i v následujících zimních měsících. Tehdy lidé špatně nesli brutální inflaci, kdy vláda nepřišla s žádnou reformou. Poklesy preferencí zapříčinily také vysoké ceny energií a celková nespokojenost s válečnou situací na Ukrajině,“ říká politolog Jakub Lysek.

Dodává, že profit jako ANO na stejném základě zaznamenalo i SPD. Ke koalici SPOLU zároveň uvádí, že nejlépe se jim dařilo krátce po volbách a po zvolení Petra Pavla prezidentem.

Lysek zároveň podotkl, že ANO se sice může právem chlubit Andrejem Babišem jakožto nejsilnější kartou pro voliče, ale jeho osobní skandály jsou přímo úměrné s oslabením preferencí v nedávných měsících. „Je evidentní, že rozchod Andreje Babiše především u jeho stabilních voličů, jakými jsou z větší části důchodci, vyvolal nemalé rozčarování,“ konstatuje Lysek.

Pro zobrazení vývoje preferencí klikněte na tlačítko přehrát.

Podle Lyska se ani Piráti a Starostové nemohou stydět za své výsledky, které jsou podle očekávání stabilní. „Na průzkumech je znát, že Vítovi Rakušanovi jeho cesty a debaty vyšly a oslovil dost voličů. Piráti mají naopak silnou základnu třicátníků, která je volí permanentně,“ vysvětluje Lysek.

Rekordní nárůst 38 procent u ANO v únoru tohoto roku vnímá politolog Ladislav Mrklas spíše jako statistickou chybu agentury Kantar než jako relevantní výsledek. Přesto dodává, že současná vládní koalice si nese i své kauzy a právě krajské volby ukážou, jak moc ovlivnily celé veřejné mínění.

„Nerozděloval bych vládu koalice SPOLU na momenty, kdy se jim dařilo a kdy nikoliv. Spíše je nutné se zaměřit na celek, který v aktuálních týdnech vláda poskytuje. V tomto směru nejlépe vystupuje ODS,“ hodnotí Mrklas.

K vytouženým hranicím pěti procent se podle modelů blíží SOCDEM Michala Šmardy. Přímí nástupci ČSSD se dlouhodobě snaží profilovat jako strana, která chce podporovat hlavně zaměstnance a bojovat za co nejlepší důchody. Ke straně SOCDEM se dlouhodobě hlásí i Českomoravská konfederace odborových svazů v čele s neúspěšným kandidátem na prezidenta Josefem Středulou.

Pro zobrazení vývoje preferencí klikněte na tlačítko přehrát.

Role opozice využita naplno

„Úspěch hnutí ANO tkví v dlouhodobé strategii, která je založená na osobě Andreje Babiše. Ten po neúspěšných prezidentských volbách vytrvale mobilizuje své voliče. Pro celé hnutí je opoziční pozice nesmírně výhodná a využívá jí naplno, kdekoliv může, i třeba při jednání o důchodech,“ komentuje výsledky modelu sociolog Přemysl Čech.

Zmiňuje také, že volební základna ANO je složena hlavně z lidí starších, usazených a méně vzdělaných. Ohledně voličů a jejich chování Čech uvedl, že voliči ANO mají stále nejblíže k SPD. „Voliči SPD bývají o něco mladší, vyznačují se i více radikálním chováním, přesto se svým profilem voličům ANO velmi blíží,“ říká Čech, který se i podílel na volebních modelech agentury Median.

Moc si převezme ANO s Havlíčkem v čele

Podle politologa Kubáčka se ANO může chlubit tím, že aktuálně vystupuje jako strana pro všechny nespokojené občany. „Hnutí ANO nyní představuje univerzální stranu, co nabízí dostatečně rozmanité kandidáty pro různé typy voličů. Ti radikálnější budou následovat Andreje Babiše, zatímco ti umírněnější půjdou třeba za Karlem Havlíčkem, Patrikem Nacherem nebo Alenou Schillerovou,“ řekl Kubáček.

Podotkl také, že hnutí ANO má sice jako pevnou voličskou základnu hlavně důchodce, ale prostřednictvím sociálních sítí dokáže oslovit i prvovoliče.

Pro zobrazení vývoje preferencí klikněte na tlačítko přehrát.

Kubáček mimo to zmínil, že budoucí vláda nebude jednobarevná a jako premiér ji nepovede Andrej Babiš, nýbrž Karel Havlíček. „Pokud bych si měl tipnout, tak považuji za nejvíce pravděpodobné, že hnutí ANO bude ve vládě s několika nestranickými ministry. O toleranci se postará SPD či určité skupiny z ODS. Takováto vláda by jako premiéra měla spíše Karla Havlíčka než Andreje Babiše,“ prohlásil Kubáček.

Podle Čecha vedení ANO dává tradičně najevo, že je ochotné vládnout s kýmkoliv, jen aby bylo v budoucí vládě. „Už několik let se mluví o možnosti vlády ANO s ODS. Šlo by v podstatě o opoziční smlouvu,“ uvádí Čech se slovy, že ani na takovou možnost by se nemělo zapomínat.

V nelichotivé situaci lidovců, které průzkumy už rok posílají hluboko pod pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, jsou velkým otazníkem krajské volby. „Kromě tří regionů totiž plánují kandidovat samostatně. Jinak řečeno si hodně věří právě na Moravě,“ komentuje Mrklas a dodává, že pokud lidovci samostatně neuspějí, znamená to pro stranu faktický konec.

Eurovolby rozhodnou prvovoliči a senioři, ANO vyvstal nový nepřítel Podle průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect má největší potenciál oslovit voliče při červnových volbách do Evropského parlamentu hnutí ANO a STAN. Pokud by obě uskupení volili všichni, kdo je skutečně zvažují, shodně by získala 27,5 procenta hlasů. Podle politologa Lyska má ANO silného nepřítele, který jim sráží potenciál pod třicet procent, a tím je Kateřina Konečná a koalice STAČILO. Starostové naopak podle Lyska těží z přítomnosti Danuše Nerudové, která oslovila hlavně prvovoliče. „Průzkumy ukazují, že k volbám se nejvíce chystají senioři a prvovoliči a právě proto mohli Starostové zvolit jako svou tvář Danuši Nerudovou,“ prohlašuje Lysek. Podle předpokladů Kubáčka můžeme počítat s tím, že se utká liberálnější skupina aktivních voličů s euroskeptickými protějšky, kteří mají aktivní zájem o politiku. „V těchto eurovolbách bude velmi důležité, s jakým konkrétním a dobře znějícím tématem daný kandidát přijde a jak bude schopen ho před lidmi objasnit,“ říká Kubáček.

TOP 09 bez koalice neexistuje

Vyjma lidovců je na tom velmi špatně i TOP 09. Podle sociologa Čecha je jejich situace zaviněna tím, že obě strany v lecčem „zaspaly“ a výrazně neoslovují voliče. „TOP 09 i KDU-ČSL volí středoví a pravicově orientovaní voliči, které jim ale ve velkém bere ODS, poněvadž Petr Fiala dokázal ke své straně přilákat kladnou pozornost.“

Nelichotivé preference lidovců a TOP 09 hodnotí i politolog Jan Kubáček. Zmíněné strany podle něj rezignovaly na své vlastní voliče a nebojují za jejich zájmy. U TOP 09 Kubáček předpovídá, že jejich existence mimo koalice už není možná. „Voličská základna už z větší části přešla jinam,“ dodává.

Koho plánujete příští rok ve sněmovních volbách volit? celkem hlasů: 2929 ANO 18 %(534 hlasů) SPOLU 35 %(1026 hlasů) STAN 5 %(142 hlasů) Piráty 8 %(235 hlasů) SPD 6 %(166 hlasů) koalici STAČILO 6 %(190 hlasů) PRO 10 %(306 hlasů) SOCDEM 2 %(59 hlasů) Přísahu 2 %(58 hlasů) Někoho jiného 5 %(151 hlasů) Volit nepůjdu 2 %(62 hlasů)

Podle Lyska ale mnoho analytiků s preferencemi lidovců špatně pracuje. „Sleduji to už dlouhodobě. Ta strana se vždycky propadne na čtyři procenta a regionální lídři pak obviňují předsednictvo z chyb a tlačí k návratu do minulosti, kdy se lidovcům dlouhodobě dařilo. Je to ale špatně, protože tu největší sílu mají lidovci ve velkých městech, jako je Brno a Praha, kde je spousta mladých lidí, co je chce ochotně volit. Strana se zkrátka nesmířila s tím, že se musí změnit, protože jejich původní voliči už nežijí,“ tvrdí Lysek.

Jakub Šedo, politolog z Masarykovy univerzity v Brně, ale vidí u lidovců i jinou naději a tím jsou jejich jednotliví kandidáti, kteří by mohli ještě dost změnit potencionální uspořádání. „Lidovci totiž mají – v rozporu se svými nízkými preferencemi – hodně výrazných osobností. Takže by se klidně mohli dostat do pozice hnutí STAN, a to třeba aniž by se chovali neeticky,“ říká Šedo.

SPOLU pro ANO zůstává soupeřem

Politolog Mrklas je toho názoru, že současná vládní koalici by měla zůstat i pro budoucí volby. „ODS nepůjde do voleb sama, dobře si to uvědomují i lidovci a hlavně TOP 09, jejichž éra mimo koalici už je minulostí,“ říká Mrklas s tím, že voliči ke straně ztratili důvěru i kvůli machinacím na ministerstvu pro vědu, výzkum a inovace. SPOLU tedy zůstane hlavním konkurentem hnutí ANO.

Pro zobrazení vývoje preferencí klikněte na tlačítko přehrát.

Při minulých sněmovních volbách propadlo přibližně 20 % hlasů voličů, protože si vybrali strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů. To nyní podle Mrklase nehrozí, respektive ne v takovém rozsahu.

„Zaznamenáváme dlouhodobý trend, že Češi příliš nesledují průzkumy a opravdu chodí volit podle svého uvážení a podle svého srdce. To znamená, že i nyní si menší strany rozdělí znatelný počet hlasů, ale hranice dvaceti procent by to nemělo dosáhnout,“ domnívá se Mrklas.

Šedo k tomu dodává, že menší strany mezi sebou obecně nemají dostatečný koaliční potenciál. „Nemyslím si, že by nové koalice výrazně překreslily volební scénu. Nečekám vznik nějaké koalice miniaturních stran, které by se tak mohly dostat do sněmovny.“