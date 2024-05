„Je to útěk. Sám si nemyslí, že něco změní. Jen nemůže ze dne na den odejít,“ řekl mi můj soused Uri, když jsme včera ráno diskutovali o prohlášení Benjamina Gance. Byla to překvapivá zpráva na konec týdne. Oznámil, že přestane podporovat válečný kabinet, pokud premiér Benjamin Netanjahu do tří týdnů nepřijme strategický plán pro ukončení války v Gaze.

Všechna Netanjahuova rozhodnutí vedou k tomu, aby nic nemusel rozhodnout. Čím déle se bojuje, tím lépe pro něj.