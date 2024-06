„Už nechci tu bolest.“ „Miluju milovat.“ Jak vypadá život na dětské psychiatrii

Oddělení je rozdělené do dvou pater a na každém se personál stará o 18 pacientů – hlavně dívek ve věku 15 až 18 let. „Současný svět hodně určují sociální sítě. Tam dívky vidí hubené a krásné lidi. Realita je ale jiná a na to ony reagují citlivěji než kluci,“ říká naše průvodkyně. Diagnózy jsou nejčastěji dvě: poruchy příjmu potravy a sebepoškozování. „Máme tady dívky, které se řežou a mají sebevražedné myšlenky,“ popisuje sestra.

Nemocnice v posledních letech navýšila kapacity, ani to ale nestačí. Další přidávání lůžek zde podle Tallošiové není možné.