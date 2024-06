Zlom v Izraeli. Ultraortodoxní židé musejí také do armády, rozhodl soud

Izraelský nejvyšší soud rozhodl, že armáda židovského státu musí začít povolávat do služby i ultraortodoxní židy. Podle soudu neexistuje důvod, proč by muži způsobilí ke službě neměli být odvedeni. Krok by mohl ohrozit postavení premiéra Benjamina Netanjahua, protože má ortodoxní koaliční partnery.