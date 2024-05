Eurovize ukázala, že Izrael má v Evropě i nadále podporu, říká Fingerland

Kromě toho, že se zřejmě blíží konec Netanjahuova účinkování v čele izraelské vlády, vzdaluje se momentálně dohoda o ukončení konfliktu mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Sami Izraelci podle Jana Fingerlanda mluví o tom, že hrozí libanonský scénář. „To znamená, že Izraelci zabředli do války, ze které se jim bude velice těžko dostávat. V jižním Libanonu zůstali zhruba 20 let, bylo to velice hořké a velice těžké pro obě strany.“

Bojová morálka Hamásu neklesá

„Na začátku války zaznívaly na izraelské straně hlasy lidí, kteří stáli za vojenskou operací, že bude trvat celé měsíce. Ale možná, že ani tehdy nebyli tak pesimističtí, jako jsou zřejmě v tuhle chvíli, protože Hamás stále odolává, a dokonce se zdá, že jeho bojová morálka neklesla,“ míní Fingerland.

„A navíc se Hamás objevuje na místech, kde už neměl být. Takže je schopen se vracet a ukazovat svou přítomnost nejenom Izraelcům, ale i Palestincům, což je důležité z hlediska vnitřní palestinské politiky. A k tomu se ukazuje, že Izraelci nevědí, jak mají z tohoto pomyslného vozu vyskočit. Nemohou totiž jednoduše odejít tak, jako odešly Spojené státy z Afghánistánu,“ doplňuje komentátor Českého rozhlasu.

A neocitá se navíc Izrael ve stále větší mezinárodní izolaci? „Nepochybně ano a nepochybně je to součástí strategie Hamásu. Tedy když vydrží dostatečně dlouho, bude muset Izrael přehodnotit svůj pokus Gazu dobýt a nějakou dobu ji držet.“

Na druhou stranu není pravdou, že Izrael přišel o všechny své spojence, a to včetně USA. „Tak tomu určitě není. Sice se hodně mluvilo o tom, že Joe Biden odmítá dodat určité typy bomb, ale v zásadě americká podpora trvá.“

Eurovize a rukojmí

A totéž platí podle něj o Evropě a hlavně o části evropské veřejnosti. „Viděli jsme během písňové soutěže Eurovize, že poměrně hodně Evropanů hlasovalo pro izraelskou zpěvačku. Asi ne proto, že by tak dobře zpívala, ale byl to nějaký politický postoj.“

Podle rozhlasového komentátora je ale velkým problémem skutečnost, že izraelský premiér Netanjahu se dosud nevypořádal s příčinou celého konfliktu, tedy že neudělal vše pro to, aby dostal rukojmí Hamásu zpátky do Izraele.

„Hamásu se podařilo dostat Izraelce do situace, že si musí vybrat mezi dvěma zásadními cíli: jednak získat zpátky rukojmí ale také zničit Hamás, ať už to znamená cokoliv. A mně se zdá, že Netanjahu dával dlouhodobě najevo, že je pro něj důležitější ten strategický cíl, tedy zničení Hamásu,“ konstatuje Fingerland.

Podle něj je navíc sporné, kolik rukojmích dodnes skutečně přežilo. „Otázkou je, zda to ví dokonce i Hamás. V zásadě to má být přes 100 lidí, tedy tolik se jich nevrátilo (po říjnovém teroristickém útoku). Ale podle některých spekulací je těch lidí už jen 30 nebo 35. Ostatní mohli být zabiti nebo zahynuli. Hamás také tvrdí, že řada jich zemřela při izraelském bombardování.“

Hrozí pat a návrat Hamásu

A ví se, kde se rukojmí momentálně nacházejí? „Zatím nebyly ovládnuty a zmapovány všechny tunely. Mají měřit kolem 500 kilometrů. Nedokázali ani najít vedení Hamásu. Ale je možné, že ani Hamás to přesně neví, protože ti lidé mohou být rozptýleni po celé Gaze. Ale asi podstatná část z nich je někde v podzemí v Rafahu.“

A troufne si politolog a komentátor Českého rozhlasu odhadnout, jak konflikt dopadne? „Myslím si, že Netanjahu do konce roku skončí v čele vlády. A může nastat v nějaké podobě příměří. Ale mír skoro stoprocentně nenastane, protože na něm nemá Hamás žádný zájem. Hamás potřebuje válku.“

Izrael tak podle něj bude muset vyřešit významný rozpor. „Jejich asi nejtoužebnějším přáním je odejít z Gazy. Jenomže když odejdou z Gazy, tak na povrch znovu vysublimuje Hamás. A raison d’être (smysl existence) Hamásu je udržovat konflikt s Izraelem. Takže si myslím, že žádný mír nemůže nastat.“

Momentálně podle něj probíhají jednání o tom, zda by byla nějaká jiná síla ochotna do Gazy vstoupit a Izraelce nahradit. „Ale Netanjahu neuspěl ve snaze angažovat do této věci arabské země: Egypt, Saúdskou Arábii či Spojené arabské emiráty. Všichni řekli, že se tam odmítají angažovat a pálit si tam prsty.“

„A zrovna tak si Netanjahu nepřeje, aby se do Gazy vrátila v nějaké podobě palestinská autonomie ze Západního břehu Jordánu. Pesimistický, ale rozhodně ne nereálný scénář je ten, že Izraelci zvítězí nebo dosáhnou v Gaze patové situace, následně odejdou a Hamás se vrátí tam, kde byl a dosáhne strategického vítězství,“ uzavírá komentátor.

Ohrožuje pokračující válka jeden ze základních bezpečnostních pilířů Blízkého východu, tedy spolupráci mezi Egyptem a Izraelem? Je ohrožena mírová smlouva z roku 1979? A přiblížilo se mezinárodní uznání samostatného palestinského státu? I na to odpovídal Jan Fingerland v Rozstřelu.