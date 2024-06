Hrát na počítači a zároveň sportovat? Univerzity v „gsportu“ dokonce soutěží

Jak vlastně takový gsportovec vypadá? Redakce iDNES.cz se na finále přišla podívat. V prostorách pražské FTVS vznikly prostory, v nichž jednotlivé týmy hrají Ea sports FC 24 (dříve série videoher FIFA). U každého počítače jsou dva studenti, kteří hrají proti druhému páru stejně nadšených gsportovců. Zbytek týmu se dívá na zápas na velkém promítacím plátně.

Mezitím je slyšet hvizd píšťalky, který startuje druhou polovinu futsalového utkání v přilehlé nafukovací hale. „Jedno bez druhého není možné. Tým nemůže přijet a k počítačům posadit své nejlepší gamery, zatímco by největší sportovci týmu hráli futsal. Každý musí zvládnout obojí,“ vysvětluje princip propojení sportu a gamingu Zdeněk Ledvina.

Postup je jednoduchý. Studenti se nejprve utkají v „online“ části, kde odehrají Counter-Strike 2 a také již zmíněnou EA FC 24. Poté následuje sportovní aktivita, kde gsportovci aplikují poznatky z her do reálného pohybu. S ohledem na průběh počítačových her to v tomto případě je překážková dráha a futsal 4+1.

„V komunitě tělocvikářů panuje poměrně negativní vztah k počítačovým hrám. My si neděláme iluze, že by dnes mladá generace hromadně vstala od počítačů, když k tomu nebude mít důvod,“ vysvětluje předsedkyně České asociace univerzitního sportu (ČAUS) Ivana Ertlová. Právě gsport by ale podle ní tím důvodem být mohl.

„Vedle hraní her musí děti mít i sportovní aktivitu. Fyzická připravenost dětí a mládeže šla ovšem dolů. Nejvíc dětí končí se sportem při přechodu na střední školu. Tento projekt by to mohl změnit,“ doplnila Ertlová krátce po zahájení finále, na nějž se letos sjelo hned několik týmů a které potrvá až do neděle.

Celkem se jich do ligy zapojilo 28 z deseti různých států. Během online části soutěže gsportovci spálili více než 2,6 milionu kilokalorií. Navíc se každý mohl zapojit přesně takovým sportem, který je mu nejbližší, což do gsportu dlouhodobě vnáší i rozmanitost pohybových aktivit.

„Gport vnímám jako způsob, jak mladé lidi motivovat k pohybové aktivitě. Víme, že mladí se věnují gamingu a mají ho rádi, tak proč to nevyužít?“ ptá se řečnicky děkan FTVS UK Miroslav Petr.

„Uvidíme, jakým směrem se gsport bude dál ubírat,“ dodává. Akademické prostředí je podle posledních průzkumů na jeho rozvoj ideální. „Na univerzity přicházejí mladí lidé, kteří jsou vzdělaní a mají dobrou zkušenost s digitálními technologiemi,“ vysvětluje.

„Paření“ her i pohyb

Gsportovci mezitím v klání kombinují rychlé reflexy a strategické myšlení v elektronických hrách s fyzickou aktivitou v náročných sportovních disciplínách. „Esportové tábory, které pořádáme, jsou přesně o tom. Kromě samotného paření her se děti věnují pohybu, rozvoji motoriky a nechybí ani edukace z oblasti zdravého životního stylu. I to je důvod, proč jsme oddělení esportu na FTVS zavedli,“ vypráví Zdeněk Ledvina.

„Téma esport a gaming je v akademickém prostředí sexy a otevírá dveře do světa. Některé univerzity to sice odmítají, ale u nás to funguje. I proto máme záštitu paní rektorky,“ dodává vesele muž, který má esport „na svědomí“.

Propojení univerzit a navazování nových přátelských vztahů si pochvaluje i děkan FTVS. Gsport má však i další výhody, které nejsou na první pohled zřejmé – ovládání digitálních technologií.

„Na digitalizaci se díváme z různých úhlů. Jedním z nich je i digitální vzdělávání. Pokud chceme být v dnešním světě úspěšní, tak naši studenti musí umět pracovat s digitálními technologiemi. Gsport je krásnou ukázkou této transformace,“ vysvětlil Ondřej Profant, náměstek vicepremiéra pro digitalizaci.

Mnoho počítačových her dnes podle něj navíc přebírá roli kultury. „Spousta novodobých filmů dnes neuspokojuje nároky diváka na propracované příběhy. Dějové linky jsou často ploché, filmy se dělají především na efekt. Počítačové hry ale dělají menší týmy, proto příběhy a postavy často nespadají do škatulek,“ doplnil Profant.