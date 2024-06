Muž v Německu střelil svou těhotnou ženu do hlavy. Pátrá po něm i vrtulník

Zbývající tři lidé utrpěli těžká zranění. Útočník nejdříve střílel ve víceposchoďovém domě a zranil jednoho člověka, potom přejel autem do asi dva kilometry vzdáleného kadeřnictví, kde postřelil další tři lidi.

Podle internetového portálu deníku Bild je mezi zraněnými jeho těhotná manželka. Nejmenovaný policista řekl, že na pozadí jeho činu je zřejmě konflikt v rodině.

Po útočníkovi pátrá velký počet policistů, do akce se zapojil i vrtulník.

„Šokovalo mě, když jsem slyšel, co se stalo. A ani nedokážu vysvětlit, proč to udělal. Pokud vím, neměl žádné problémy a byl to vlastně velmi klidný chlap. S manželkou mají čtyři děti,“ řekl bratranec pachatele listu Bild.

Podle informací deníku střílel 34letý Mehmet Ö.