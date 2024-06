Senioři chtějí technologiím rozumět, motivuje je status „cool babičky“, říká expert

O jaká témata z oboru informačních technologií (IT) je mezi seniory ve vašich kurzech největší zájem?

V poslední době je to umělá inteligence, což je docela překvapivé, jelikož když jsme před dvaceti lety začínali, někteří senioři, kteří k nám tehdy chodili, v podstatě nevěděli, co je myš. Jejich pracovní zkušenosti s technologiemi končily někde u faxu. Letos v lednu jsme už ale s lektory Milošem Čermákem a Sentou Čermákovou pořádali workshop o různých chatbotech (počítačové programy automatizované komunikace s člověkem, pozn. red.), jež mají velké firmy, jako je Google, ale také ChatGPT4 a podobně. A lidé v tom byli hodně zorientovaní. Sice neměli vlastní zkušenost, ovšem dokázali to velice dobře navnímat.

Po tříhodinovém workshopu pochopili, že umělá inteligence není ve své podstatě chytřejší než člověk a že lidské myšlení nenahradí. Pochopili, že je to matematický model, který na základě pravděpodobnosti dává dohromady slova, která bývají blízko sebe, a dokáže nám tak pomoci orientovat se v nějakém obsahu. A počáteční obavy z představy umělé inteligence jako nebezpečí u nich zmizely.