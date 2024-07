Bez alkoholu a návykových látek. Turnov má první legální trať pro cyklisty

„Červený trail je kombinací prvků pro začátečníky a pokročilé jezdce. Začátečníka na trailu nečekají žádné záludnosti, ale pro zkušené trail zároveň nabízí zajímavé výzvy. Sveze se jak malý návštěvník na odrážedle či dětském kole, tak ostřílený biker,“ představuje trať Jan Macháček, předseda spolku Area 51 trails, který za výstavbou veřejného bikového centra stojí.

Kromě členů spolku se do výstavby zapojila také širší biková komunita z okolí Turnova. Společně strávili na stavbě více než 1 400 hodin a další stovky hodin věnovali přípravám administrativy a projektu.

„Jsme opravdu hrdí na to, čeho se nám společně podařilo dosáhnout. Za obrovské pracovní nasazení patří veliké díky všem členům komunity. Za finanční podporu děkujeme městu Turnov a všem dalším dárcům, zejména ale společnosti Zikuda vodohospodářské stavby, bez které bychom projekt jen těžko zvládli dokončit,“ zdůrazňuje místopředseda spolku Marek Slavík.

V areálu se nacházejí různé překážky, boule, lávky a skoky, které odpovídají běžným standardům v konkrétních cyklistických disciplínách. O správném chování na jednotlivých částech trailu informují cedule umístěné v prostoru areálu.

Nabídka pro jezdce různých úrovní

Cyklisté mají například zákaz jezdit za nepříznivého počasí, aby nedošlo k poškození překážek a zvýšení rizika úrazu. Dále platí při používání překážek přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

„Věříme, že se všichni návštěvníci budou chovat zodpovědně, aby mohli areál využívat co nejdéle v jeho nejlepší kondici,“ dodává Jan Macháček.

Do budoucna by spolek areál rád rozšířil a již pracuje na schválení dalších tratí. Celkově by se tu mohly nacházet tři sjezdové traily a jeden stoupací, čímž vznikne pestrá nabídka pro jezdce všech úrovní.