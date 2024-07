Ministr obrany chce polní nemocnici pro děti z Gazy, Netanjahu nápad zamítl

Izraelský ministr obrany ve středu oznámil, že navrhuje vytvořit na izraelském území polní nemocnici, v níž by se léčily děti z Gazy. Od začátku května je totiž uzavřen přechod Rafáh na hranici oblasti s Egyptem, přes nějž se do té doby dostávalo určité množství zraněných a nemocných Palestinců do nemocnic v Egyptě či v jiných zemích.

Začátkem května ale izraelská armáda zahájila pozemní operaci i v této oblasti a obsadila přechod Rafáh z palestinské strany. Posléze Izrael navrhl otevření přechodu s tím, že na palestinské straně ho bude dál kontrolovat izraelská armáda. To ale Egypt odmítl.

„Půjde o důležité krátkodobé řešení, které vyřeší okamžité humanitární potřeby, dokud nebude vytvořen stálý mechanismus pro evakuaci a léčbu nemocných dětí (z Gazy),“ uvedl ve středu Gallantův úřad.

Nesdělil ale, zda by nemocnici provozoval Izrael, či někdo jiný. Gallant o návrhu, který mu ve čtvrtek podle deníku The Times of Israel (Tol) Netanjahu zamítl, začátkem týdne informoval i amerického ministra obrany Lloyda Austina.

Humanitární organizace i organizace OSN od začátku války v Gaze vyzývají Izrael, aby na toto palestinské území pouštěl více humanitární pomoci. V lednu a v březnu k tomu vyzval i Mezinárodní soudní dvůr (ICC) v Haagu v rámci předběžného opatření v soudním řízení, které iniciovala Jihoafrická republika, jež viní Izrael z genocidy vůči Palestincům v Gaze.

V květnu hlavní prokurátor ICC Karim Khan požádal senát tohoto soudu o vydání zatykačů na tři lídry Hamásu kvůli válečným zločinům a také na Netanjahua a Galanta, které viní mimo jiné z používání vyhladovění jako válečného nástroje či z odpírání humanitární pomoci.

Oxfam ve středu zveřejnila zprávu, v níž uvedla, že Izrael systematicky odpírá Gazanům vodu, ničí vodní zdroje i čističky odpadních vod. Podle ní Izrael od října v Pásmu Gazy zničil 70 procent kalových čerpadel a všechny čistírny odpadních vod.

„Už jsme viděli Izrael uplatňovat kolektivní trest a používat hlad jako válečnou zbraň v neúctě k lidskému životu a mezinárodnímu právu. Teď vidíme, jak to dělá totéž s vodou, což už začíná mít smrtelné následky,“ uvedla podle agentury EFE Lama Abdal Samadová, konzultantka organizace Oxfam. „Není to nic nového, izraelská vláda připravuje o dostatek vody palestinské obyvatelstvo už mnoho let na (okupovaném) Západním břehu i v Gazy,“ dodala Samadová.

Podle Oxfam má nedostatek čisté vody a nefungující kanalizace dopad na zdraví Palestinců v Pásmu Gazy. Víc než čtvrtina kvůli tomu trpí nemocemi, jako jsou akutní průjmy či hepatitida typu A. Na to už řadu měsíců upozorňuje mimo jiné i organizace Lékaři bez hranic (MSF). Oxfam vyzvala k okamžitému a trvalému příměří, které by Palestincům zaručilo dostatečné dodávky humanitární pomoci a přístup k čisté vodě.

Agentura EFE napsala, že podle úřadů v Gaze ovládaných teroristickým hnutím Hamás zemřelo do poloviny června v Pásmu Gazy nejméně 34 dětí na podvýživu a dehydrataci. Kvůli válce zemřelo nejméně 38 848 Palestinců a dalších 89 459 bylo zraněno, uvádí tamní úřady. Tyto údaje nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci a nelze je nezávisle ověřit.

Podle některých expertů ale více méně odpovídají skutečnosti, tisíce mrtvých jsou navíc stále v sutinách domů zničených masivním bombardováním. I Světová zdravotnická organizace (WHO) v květnu uvedla, že údaje o obětech uváděné úřady v Gaze považuje za plně věrohodné.

Netanjahu navštívil Rafáh

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek navštívil Rafáh na jihu Pásma Gazy, informují bez dalších podrobností server ToI a deník Haarec. Server ToI s odvoláním na úřad šéfa izraelské vlády napsal, že Netanjahu se vrátil z návštěvy Rafáhu a že podrobnosti budou zveřejněny v příštích hodinách.

Na sociální síti X se objevila fotografie, na níž Netanjahu sedí na židli s mikrofonem a v neprůstřelné vestě obklopen vojáky. O příspěvku se čtvrtečním datem a odpoledním časem je popisek „Izraelský premiér Netanjahu dnes navštívil Rafáh“.

Rafáh leží na jihu Pásma Gazy a izraelská armáda tam vede od 6. května rozsáhlou pozemní operaci proti teroristickému hnutí Hamás, s nímž bojuje od jeho útoku na Izrael z loňského 7. října. Útok Hamásu si vyžádal na 1200 obětí a válka stála život tisíce Palestinců, podle úřadů ovládaných Hamásem přes 38 800.

Operaci v Rafáhu Izrael zahájil navzdory tomu, že ho od toho zrazovala řada zemí, včetně Spojených států, kvůli tomu, že do této oblasti od začátku války utekl přes milion lidí z jiných části Pásma Gazy před boji a masivním bombardování.

Izraelská armáda vyzvala Palestince k evakuacím i odtud, ale až den před zahájením vojenské akci. Svůj postup zdůvodnila tím, že oblast je poslední větší baštou Hamásu. Od května se ale opět rozhořely větší boje i v jiných částech Pásma Gazy, i v těch, o nichž izraelská armáda tvrdila, že je má z větší části pod kontrolou.

Netanjahu odmítá příměří s Hamásem, které se snaží vyjednat Egypt, Katar a Spojené státy, a tvrdí, že válka nemůže skončit, dokud Izrael hnutí Hamás nezničí. To ale považují mnozí, včetně některých izraelských politiků za nereálné.

Příští týden Netanjahu navštíví Spojené státy, kde má ve středu vystoupit před Kongresem. Před tím by se měl setkat i s prezidentem Joem Bidenem, který ale nyní pobývá v izolaci kvůli nákaze covidem-19.

10. července 2024