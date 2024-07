V deštivé říši, od Lady Gaga k Céline Dion. Jak oheň vzplál nad Seinou

Ne, olymp(ij)ští bohové nejsou toho dne Paříži nakloněni. O půl osmé večer, zatímco ceremoniál teprve odpočítává své první minuty, zkrápí město déšť a nemíní přestat.

Deštníky a pláštěnky ovládnou ochozy. Kdo nemá, tomu dobrovolníci pláštěnku nabízejí. Jen britský premiér Keir Starmer zůstává na VIP tribuně tvrdošíjně v bundě britské reprezentace a tleská při pohledu na videostěnu výpravě své země, právě plující právě po Seině na jedné z 85 lodí, Vlajkonoši Helen Gloverová a Tom Daley mezitím na její přídi napodobují legendární scénu Leonarda di Capria a Kate Winsletové z filmového megahitu Titanic.

A provazce vody stále dopadají na hlavy sportovců i diváků.

Co si asi myslí režisér ceremoniálu Thomas Jolly?

Protože tohle byla jeho noční můra.

Léta chystaný spektákl za 120 milionů eur – a teď snad má od A do Z zmoknout?

Jako by nestačil bezpečnostní zádrhel v jeho úvodu, kdy zpřísněná opatření způsobila, že se řada vstupních bran k Seině a na Trocadéro otevřela až s hodinovým zpožděním a jedna dokonce s dvouhodinovým, jelikož zaměstnanci neobdrželi včas skenery potřebné k ověření lístků. Také před našim novinářským vstupem se tou dobou nakumulovala 300metrová fronta, přičemž kontrola speciálně označených akreditací i batohů byla pro jistotu ztrojena.

Vše, co následovalo, bylo o tolik jiné než kdykoliv předtím.

Zapomeňte na zahájení na stadionu s ohlušujícím jásotem tribun a s kreacemi o desetitisících účinkujících na ploše.

Na Trocadéru, kde má vše vyvrcholit, je prozatím potlesk u videostěn pouze decentní, zatímco se po Seině před 300 tisíci diváků plaví výpravy z 204 zemí a každé z nich televizní kamery dopřejí zhruba deset sekund slávy.

Paříž 2024 příloha iDNES.cz

Je to originální, nové, osvěžující.

Přesto: energie se na toku Seiny občas až příliš rozptyluje, pulzující náboj se tu a tam ztrácí.

A kde jsou ti Češi? Počkejte si až písmeno T, protože tady jsou Tchéque a pořadí diktuje francouzská abeceda. Na řadu přichází až 183. v pořadí a jakmile nastane jejich desetisekundovka, snaží se poskakovat bez pláštěnek v baloňácích od návrháře Jana Černého, které časopis Time zařadil mezi tři nejlepší nástupové úbory společně s Mongolskem a Haiti.

Na levoboku lodě, která k úlevě českých sportovců disponuje i bytelnou střechou, hrdě stojí oba vlajkonoši.

„Zážitek. Sice dlouhý, ale krásný,“ řekne o plavbě Lukáš Krpálek. „Kvůli dešti byla vlajka těžká, ale Lukáš ji pevnou rukou držel,“ poví Marie Horáčková.

Prší dál. It keeps raining. Il continue de pleuvoir.

Déšť komplikuje mnohá vystoupení účinkujících. Deset bodů z deseti pro klavíristu preludujícímu na břehu Seiny pod provazci vody, velké uznání akrobatům riskujícím zranění na vodou nacucaných lanech.

Louže už se nám dělají i na novinářských stolech, vysušujeme je za pomoci suchých trik či mikin, která jsme si sundali.

Chtěli byste se zahřát kávou či čajem? Smůla, ve stáncích u tribun se prodávají pouze studené nápoje.

Tomas Macek @tomasmacek2 Trocadero, v království pláštěnek a deštníků. I takhle se pracuje na novinářské tribuně při slavnostním zahájení olympijských her aneb Když celý ceremoniál zkrápí déšť - a ochrana techniky má přednost:) https://t.co/093rOkIN2V oblíbit odpovědět

Ale zpět k zahajovací show.

„Chceme evokovat francouzskou historii, kulturu, gastronomii i ducha, chceme oživit naši společnou představivost. Vítejte... a kouzlete,“ nabádal před ní režisér Jolly.

Mezzosopranistka Axelle Saint-Cirelová zapěla Marseillaisu ze střechy Grand Palais, dokonce i Lady Gaga zpívala na počátku ceremoniálu francouzsky (a údajně s velmi slušným přízvukem).

Tvůrci ceremoniálu připomněli i stětí Marie Antoinetty na samém prahu francouzské revoluce a naopak vyzdvihli legendární francouzské ženy.

Líbilo se vám zahájení olympijských her na Seině? Ano Ne

Mohutný jásot vítá při přenosu na videostěnách Trocadéra záběry na ukrajinskou výpravu. A ještě větší 500hlavou delegaci hostitelské země. Emanuel Macron vstává a tleská.

Sportovci, kteří sem dorazili v prvních lodích, tu už dvě a půl hodiny čekají v dešti ve svých národních úborech na vyvrcholení ceremoniálu, z čehož jejich trenéři zajisté neměli radost. Mnozí to nervově nevydrží a využívají nabídky organizátorů vrátit se autobusy předčasně do olympijské vesnice.

A jdeme do finále.

Hudba final coundown, jak příznačné.

Déšť na chvíli mírně polevuje. Bohužel, opravdu jen na chvíli.

Z dalšího člunu putujícího po potemnělé Seině zní píseň Imagine, prosba o mír, lásku a porozumění, a dojímá tisíce naslouchajících.

Emoce, předtím občas utlumené, opět nabývají na síle.

Ale kde je ta pochodeň? Celým ceremoniálem se předtím prolínaly záběry tajemného muže v kápi, zobrazovaného v předtočených klipech, jak skáče přes pařížské střechy či prochází Louvrem a přibližuje olympijskou pochodeň k Trocadéru.

Kdo to je? Neměli jsme ponětí. Že by zpodobnění Assasin’s Creeda? Odpověď během večera nedostaneme.

Pak se zčistajasna objevuje v reálu, stále v kapuci, plující po Seině na ocelovém koni. Nebo to snad není on? Skutečně, není. Na koni sedí Floriane Issertová, poddůstojnice Národního četnictva. Pod Trocadérem se její oř „proměňuje“ ve skutečného bílého koně.

Sesedne z něj a kráčí po schodech s olympijskou vlajkou. Ta za zvuku olympijské hymny stoupá na stožár, jenomže – ups, tohle se nepovedlo – vzhůru nohama.

Raději tedy upřeme pozornost k ohni. Očima pátráme, kde se na Trocadéru nebo u Eiffelovky vynoří číše, ve které se oheň rozhoří. Vždyť pochodeň, kterou během 68 dnů postupně uchopilo 11 tisíc běžců, je u konce své pouti.

Jenže... není. Ještě ne. Zpod pódia se vynoří předchozí tajemný muž a předává ji Zinedinu Zidanovi. Ten ji odevzdá Rafaelu Nadalovi.

Velkolepá laserová světelná show ozařuje Eiffelovu věž a – cože? – pochodeň opět opouští Trocadéro! Na člunu se dostává do péče kvarteta legend z celého světa – Nadala, Sereny Williamsové, Nadii Comaneciové a Carla Lewise.

U břehu Seiny ji přebírá bývalá tenistka Amélie Mauresmová a vybíhá s ní směrem k pyramidě Louvru!

Vzápětí jde z ruky do ruky. Jsou tu basketbalista Tony Parker, francouzští parasportovci, judisté, plavci, tyčkař Rénaud Lavillenie, stoletý cyklista Charles Coste na vozíku, šampion z Londýna 1948.

A dál? Od samého počátku chtěli Francouzi tímto zahájením překvapovat neobvyklým přístupem. Nezklamou ani v jeho závěru.

Oheň si berou někdejší královna sprinterek Marie-José Pérecová a judista Teddy Riner.

Ti poslední dva.

Pak přiloží dvě pochodně k horkovzdušnému balónu. V něm je skryta číše. Oheň se vzápětí vznáší nad Paříž.

Jaká to symbolika.

Zahrady Tuileries jsou místem, odkud roku 1783 Jacques Charles a Aine Robert stoupali k oblakům ve svém horkovzdušném balónu, načež v něm urazili 27 mil a podnikli nejdelší let balónem, o jaký se do těch časů kdo pokusili.

O 241 let později balón s ohněm míří vzhůru a na ochozu Eiffelovky se objevuje – ano, je to skutečně ona – Céline Dion a získává si srdce všech podmanivým a zároveň vášnivým zpěvem L’Hymme a l’amour od legendy šansonů Édith Piaf.

Dva roky nekoncertovala, od chvíle, kdy jí lékaři diagnostikovali nevyléčitelné neurologické onemocnění SPS, takzvaný syndrom ztuhlé osoby, vedoucí k bolestivým svalovým křečím.

Jak úžasný je to návrat. Nejen před publikum, ale rovněž na olympijskou scénu. Ožívají 28 let staré vzpomínky na Atlantu 1996, kde coby vítězka soutěže Eurovize zazpívala baladu Power of a Dream. Síla snu.

Sní i všichni sportovci, jejichž sportovní zápolení se od soboty rozběhne naplno.

Divákům bylo prodáno už 8,8 milionu vstupenek. Více než na jakoukoliv jinou olympiádu v minulosti. Budou to krásné hry, chceme věřit.

Jak že to říkal při svém proslovu Tony Estanguet, předseda organizačního výboru?

„Když my, Francouzi, milujeme, tak opravdu milujeme. A mezi Francií a olympiádami se odehrál velký milostný příběh. Zrodil se před téměř 130 lety pár kilometrů odtud, v amfiteátru Sorbonnské univerzity, když Pierre de Coubertin navrhl znovuzrození starověkých olympijských her. A rozrostl se s hrami v Paříži, Chamonix, Grenoblu a Albertville. Nyní se do Paříže vrací. Paříž je město lásky. A na dalších šestnáct dní to bude vaše město.“

Ovšem je to už vážně konec ceremoniálu? Nenachystal pro nás pan Jolly ještě jedno překvapení? Pátráme po balónu s ohněm. Nepřistane snad ještě na Trocadéru?

Ne, opravdu ne.

Na videostěnách náhle záběr na balón s ohněm zmizí a promění se v nápis: „Doufáme, že jste si zahájení pařížských her užili. Děkujeme – a na shledanou.“

Paradoxně, v tu chvíli déšť ustává.

Dlouhá cesta mnohahlavého davu na metro naopak začíná. To nejbližší, kam vchod není z bezpečnostních důvodů uzavřen, je až u Champs-Elysées.