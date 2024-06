KOMENTÁŘ: Dnes by Churchill skončil před soudem

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Stát, který byl napaden teroristy, by se raději neměl bránit, protože pak by jeho představitelé nespáchali zločiny proti lidskosti. To nám vzkazuje žádost hlavního prokurátora Karima Khana, aby Mezinárodní trestní soud vydal zatykač jak na lídra palestinského teroristického hnutí Hamás Jahjá Sinvára, strůjce krveprolití z loňského 7. října, tak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který se teroristy snaží v Gaze vykořenit, píše ve svém komentáři editor MF DNES Kamil Struha.