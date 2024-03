ANALÝZA: Gaza hladoví, ale přístav tam USA staví kvůli Michiganu

To chce vysvětlení. „Dvoustátní řešení“ je narážka na staré blízkovýchodní zaříkávadlo, že vzniknout by vedle sebe měly státy Izrael a Palestina. Záměna s Michiganem a Wisconsinem upozorňuje na fakt, že Američanům nyní nejde ani tak o dění v Gaze jako o to, jaký dopad to má na jejich prezidentské volby.

Tímhle kukátkem vypadá leccos trochu jinak. Třeba když „nejvýše postavený Žid Ameriky“, demokratický předseda amerického Senátu Chuck Schumer, právě prohlásil, že Izrael by měl odstranit premiéra Netanjahua.