Prokletá premiérka v ráži. V knize vzpomíná na bleší problém i královnu

Šestého září 2022 konzervativní politička Liz Trussová poprvé překročila práh na londýnské Downing Street 10 a jejím domovem se na pouhých 49 dní stalo sídlo britských premiérů.

Nikdy se zde pořádně nezabydlela. Z jejího oblíbeného supermarketu Ocado jí sem jen po dlouhém vysvětlování byli ochotni dovézt nákup, bydlení na luxusní adrese popisuje jako „bezduché dny plné izolace v budově, která by na Airbnb rozhodně nedostala vysoké hodnocení“. A pak přišlo prokleté zamoření blechami, s nímž se musela premiérka potýkat několik týdnů, píše The Guardian.

Ne, není to další díl britského sitcomu, ale skutečně zážitky premiérky, jež popsala ve své nové knize Ten Years to Save the West. Na zadní straně obálky ji doporučuje i její předchůdce Boris Johnson. Trussová se mimo úsměvných historek věnuje i své jepičí chvilce na postu premiérky, kde jí podle všeho nejvíce iritoval americký prezident Joe Biden.

Toho označila za ignoranta a pokrytce, protože odsoudil její tvrdé ekonomické reformy – mimo jiné chtěla výrazně snížit daně pro vysokopříjmové občany. „Byla jsem šokovaná, že Biden porušuje protokol a komentuje vnitrostátní problémy Spojeného království. My jsme přitom byli Americe vždy oporou,“ píše Trussová. Šest dní po výrocích Bidena musela rezignovat na post premiérky, její neuvážené kroky oslabily libru a vedly k nárůstu celosvětové nedůvěry v britský trh.

Trussová však tvrdí, že chyba nebyla na její straně. „Bidenova administrativa, Evropská unie a její partneři jen nechtěli vidět, že nějaká země ukazuje, že by se věci daly dělat i jinak. A tak nás zařízli,“ popisuje v knize. Biden na ni neudělal dojem ani v době, kdy ještě sloužila coby ministryně zahraničí pod Johnsonem. S nelibostí vzpomíná zejména na jednání v Oválné pracovně, které trvalo „pouhou hodinu a půl, což nám moc nelichotilo“. „Biden nám v odpovědi na předložené problémy vždy vyprávěl nějakou obsáhlou historku. Po deseti minutách jeho monologu jsme se mohli posunout dál,“ vzpomíná.

Bidena i tehdejší předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou v knize kritizuje kvůli nedostatečné podpoře v otázkách Severního Irska a „zjevné jednostranné argumentaci ve prospěch Irska“. V nepříliš dobrém světle vzpomíná na setkání s Bidenem během valného shromáždění OSN v září 2022. „Biden mě tam zahrnul informacemi o demokratické kampani a popisoval mi, jak během jedné z akcí upadl. Tvrdil, že ostatní se na něj dívali a mysleli si, že nevstane,“ popisuje. Na stejné akci se Trussové povedlo úsměvné politické faux pas, když si spletla Bidenovu choť Jill a manželku Emmanuela Macrona Brigitte.

S obdivem k Trumpovi

Ostrá kritika současné americké administrativy není náhodná. Trussová se dlouhodobě netají vazbami na Republikánskou stranu a je to patrné i na americkém vydání její knihy, kde 320stránkový svazek na přebalu chválí texaský senátor Ted Cruz a jeho kolega z Utahu Mike Lee, oba ostří kritici Bidena. Výrazně se liší i podtitul knihy, v Británii se zaměřuje na konzervativní politiku, americký slogan je mnohem vyzývavější: „Revoluce proti globalismu, socialismu a liberálnímu establishmentu“.

Trussová v únoru letošního roku navštívila americkou konzervativní konferenci CPAC, kde prohlásila, že levicový establishment, jehož vliv prostupuje státní správu, zamezuje jakýmkoliv změnám. Konzervativně smýšlející politiky vyzvala, aby se proti této struktuře postavili, jinak je Západ odsouzen k zániku.

Do zámoří se v následujících týdnech vrátí v rámci reklamní kampaně na svoji knihu, v plánu má vystoupení na půdě konzervativního think-tanku Heritage Foundation, který stojí za kontroverzním Projektem 2025, vizí pro vedení tuzemské i zahraniční politiky v případě vítězství Trumpa ve volbách. Trussová zde vystoupila už v roce 2015 a obdržela i cenu, jež nese jméno někdejší britské premiérky Margaret Thatcherové.

Ve své knize nevyjádřila otevřenou podporu Donaldu Trumpovi, napsala však, že v roce 2025 by ráda v Bílém domě viděla republikána. Otevřené podpory se mu dostalo až před pár hodinami. Obdiv k někdejšímu magnátovi, který v současnosti spíše než prezidentskou kampaň řeší sérii soudních sporů, je však více než patrný. Byla fanynkou Trumpovy show s názvem The Apprentice. „Užívala jsem si Donaldovy hlášky i jeho drzé podnikatelské rady,“ vzpomíná. Po jeho vstupu do politiky v roce 2015 ji fascinovalo, jak dokáže bořit zažité pořádky.

Během jeho prezidentského mandátu se Trussová v roli státní tajemnice pro mezinárodní obchod snažila o vyjednání „velké obchodní spolupráce“. Na to však nedošlo a Trussová z krachu obviňuje skupinu nejmenovaných lidí z okolí tehdejšího premiéra Johnsona. „Vypadalo to, jako by si chtěli udržet Trumpa od těla čistě z politických důvodů,“ myslí si. Jejího amerického oblíbence prý zbytečně očerňovala i britská média a „levičáci z Konzervativní strany“. „Můj pohled přitom byl, že Trump je lídrem svobodného světa a důležitým spojencem,“ vysvětluje.

„Všechno to skončí v slzách“

Trussová zároveň viděla jasné paralely mezi Trumpovým uvažováním a lidmi, již stáli za brexitem. Někdejší britská premiérka přitom nejprve byla velkou odpůrkyní odchodu Velké Británie z EU, až později se přidala na stranu jeho podporovatelů. S odstupem si myslí, že Británie byla při vyjednávání ohledně brexitu příliš pasivní. „Jediná taktika, které Evropská unie rozumí, je taktika bolesti,“ popisuje. Vystoupení Británie z EU podle ní Brusel bude navždy vnímat jako vyhlášení války.

„A od toho jsme se měli odpíchnout. Měli jsme jim říct, že jsme připraveni vystoupit bez jakékoli dohody a uvalíme clo na veškerý import a zároveň uzavřeme obchodní dohody se Spojenými státy. Británie měla spoustu manévrovacího prostoru, ale nikdy ho nevyužila,“ myslí si Trussová, která během brexitových vyjednávání sloužila ve vládě Theresy Mayové na ministerstvu spravedlnosti a později na vysokých postech ministerstva financí.

Přesedlání do role premiérky na podzim 2022 bylo od počátku odsouzeno ke zkáze. Sama královna Alžběta II. Trussové při tradičním setkání s novým premiérem či premiérkou radila, aby na reformy příliš netlačila. Dva dny po usednutí Trussové do premiérského křesla královna zemřela. „Tehdy jsem si říkala, proč zrovna já? Proč se to stalo teď?“ vzpomíná Trussová a přiznává, že neměla dostatečné zkušenosti a rétorické schopnosti, aby Brity provedla obdobím největšího zármutku a krize.

Už při rezignaci Johnsona na počátku září se s vidinou toho, že bude novou předsedkyní konzervativců a premiérkou, neubránila strachu, píše Politico. Její manžel se jí snažil vysvětlit, že pokud největší výzvu své kariéry odmítne, v očích veřejností jí to jen uškodí.

„Zároveň ale už tehdy předpovídal, že to všechno skončí v slzách,“ popisuje Trussová. „Zpětně mám pocit, že když jsem byla premiérkou, cítila jsem se jako v nějakém divném filmu, do kterého mě jen někdo obsadil,“ dodává. Po neslavném konci v Downing Street 10 je nyní členkou parlamentu za South West Norfolk.