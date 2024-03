Kolem Trumpa krouží hrozba bankrotu. Na úrocích tratí miliony za den

Trump v současnosti není schopen složit pokutu v hotovosti, ve hře není ani ručení dluhopisem. Někdejšímu prezidentovi tak už za pár dní hrozí zmrazení veškerého majetku. List The Washington Post s odvoláním na finanční experty píše, že elegantním a nejjednodušším řešením by pro Trumpa bylo vyhlášení bankrotu.

Ten by oddálil úhradu pokuty o mnoho měsíců až let, soudy by totiž musely rozhodovat o složitém přerozdělení majetku vůči všem dotčeným subjektům. Trump by se mohl nadále soustředit na předvolební kampaň. „Pokud by vyhlásil bankrot hned teď, pravděpodobně by nemusel až do skončení celého řízení platit nic,“ uvedl advokát Avi Moshenberg. Dodává, že i nadále by však zřejmě naskakovaly k pokutě úroky sto tisíc dolarů za den (asi 2,3 milionu korun).

Na výběr má Trump ze dvou možností. V případě osobního bankrotu by soud s největší pravděpodobností na neurčito pozastavil vymáhaní pokuty. Uškodilo by mu to ale v probíhající prezidentské kampani, kde se profiluje jako úspěšný byznysmen a na mítincích se opakovaně chlubí nemovitostmi i úspěchy svých firem.

Druhou variantou je vyhlášení bankrotu jedné z jeho společností. Soud by posléze mohl odložit termín splacení pokuty, zcela jistě by se pak v obou případech i v případě zamítnutí soudem celý proces prodloužil, což hraje Trumpovi do karet. Pravděpodobné je, že bude s rozhodnutím čekat až na první výzvu ke splacení, která přijde příští týden.

Zdržovací taktika v akci

Trumpův právní tým se však zatím odmítá vzdát a apeluje na odložení termínu, do kterého by měla být pokuta zaplacena. „Náš návrh má za cíl pozastavit nespravedlivý, neústavní a neamerický rozsudek newyorského soudce Arthura Engorona v rámci politického honu na čarodějnice, který zažehl zkorumpovaný generální prokurátor. Dluhopis takového rozsahu by byl zneužitím právní moci a odporuje základním principům naší republiky,“ sdělil Trumpův mluvčí Steven Cheung.

V zákulisí Trumpova týmu panuje podle zámořských médií mírný optimismus, soud je údajně nakloněný kompromisu. Dluhopis, kterým by Trump ručil, by se mohl snížit až na sto milionů dolarů. V takovém případě by mohl někdejší prezident uspět u jednoho z mnoha amerických ručitelů, kteří ho dosud kvůli astronomické výši pokuty odmítali.

S vyhlášením bankrotu má Trump bohaté zkušenosti, i když se tím z pochopitelných důvodů příliš nechlubí. V minulosti ho využil celkem šestkrát, na což se ho ptal během kampaně v roce 2015 moderátor Chris Wallace v předvolební debatě. Bankroty vyhlásil v devadesátých letech a krátce po začátku nového tisíciletí, vždy šlo o jeho kasina v Atlantic City, která se propadla do dluhů.

Trump moderátorovi odvětil, že během své kariéry založil stovky firem a bankrot využil jen v několika málo případech, stejně jako to dělají i další jinak úspěšní byznysmeni. Argumentoval, že i ostatní firmy podnikající v hazardu tehdy musely požádat o bankrot kvůli „zabijáckým praktikám bankovního sektoru“.

„Využil jsem jednoduše zákonů naší vlasti, stejně jako ostatní velikáni z obchodního sektoru, o kterých si každý den čtete. Udělal jsem to pro dobro mojí firmy, pro moje zaměstnance, rodinu i sebe samého,“ prohlásil v debatě Trump.

Poklidné primárky neoblíbených kandidátů

Vleklé soudní spory Trumpovi v posledních měsících kazí jinak poklidný průběh primárek, kde už krátce po superúterý získal potřebný počet delegátů k republikánské nominaci. V noci na středu zvítězil v Arizoně, Illinois, Kansasu, Ohiu a na Floridě.

Sedmasedmdesátiletý Trump vedle své jako obvykle výbušné a radikální rétoriky staví kampaň i na tvrzení, že jedenaosmdesátiletý demokrat Joe Biden už vzhledem ke svému věku není způsobilý být znovu hlavou státu. Biden zase Trumpa líčí jako nebezpečí pro demokracii.

V celonárodních průzkumech veřejného mínění jsou jak Biden i Trump u velké části voličů neoblíbení. Jejich šance na vítězství je vyrovnaná, rozdíly v průzkumech se pohybují na úrovni statistické chyby.

Listopadové hlasování bude po téměř 70 letech prvním, kdy se v prezidentské volbě po čtyřech letech znovu střetnou ti samí politici. Naposledy se to stalo v roce 1956, kdy republikánský prezident Dwight Eisenhower podruhé za sebou porazil demokrata Adlaie Stevensona.