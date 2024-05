Trump se vidí jako disident, soud je pro něj marketingová sklizeň, tvrdí expert

Na úvod se nabízí zřejmá otázka: Kdo z dvojice Donald Trump a Joe Biden má dosud lépe vedenou kampaň?

Toto je poměrně složitá otázka, protože kampaně se nezaměřují na stejného voliče a kandidáti mají oba úplně jinou výchozí pozici. Plusem pro Bidena je to, že coby obhajující kandidát, takzvaný incumbent, má velmi jednoduchý přístup do médií, voliči znají jeho názory a vědí, jakou politiku bude dělat. Byly by to komparativní výhody, kdyby jeho soupeřem nebyl právě Donald Trump, u kterého v podstatě platí to samé.

Trump sází na ostré, kontroverzní výroky. Chce si uzmout prostor v médiích za každou cenu. Může to být úspěšná strategie?

Určitě to není něco, co by obecně platilo za správný postup, ale v případě Donalda Trumpa to dává smysl. Zaprvé Trump takový skutečně je, takže to souzní s jeho osobností. Ale hlavně to zapadá do jeho pečlivě budované politické značky. Z politického outsidera se přesunul do v podstatě „disidenta“, který bojuje proti celému politickému systému v USA a říká, „jak to je doopravdy“. Z pohledu člověka znalého české historie je takové označení, které si Trump dává sám, zcela přehnané, ale jeho voliči na to slyší.