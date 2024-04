Analytici: Rusko může zesílit útoky na Ukrajině, než dorazí nová americká pomoc

Rusko by v nadcházejících týdnech mohlo vystupňovat útočné operace a raketové a dronové údery na Ukrajinu, aby využilo období, než do země dorazí nová americká vojenská pomoc. Podle listu Ukrajinska pravda to ve své pravidelné analýze uvedl americký Institut pro studium války (ISW).