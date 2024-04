Sedm minut v Oválné pracovně. Návštěva v Bílém domě očima reportérky

Nepatřím úplně k tomu typu lidí, který by si stanovoval nějaké kariérní cíle. Jestli jsem ale nějaký pracovní sen měla, teď jsem si ho odškrtla. Raději jsem se na návštěvu Oválné pracovny dopředu moc netěšila. Co kdyby se něco pokazilo. I od českého tiskového oddělení jsme měli informace, že není jisté, jestli se všichni novináři ke všemu z premiérova amerického programu dostaneme.

Při vyplňování novinářských víz, což je proces asi na hodinu a půl, mě pobavila kolonka kontaktu, za kým do USA jedeme. Bavila mě představa, že jako svůj kontakt uvedu: Joe Biden. Až tak vtipná jsem se být neodvážila a políčko jsem nechala bez odpovědi.

Víza jsem dostala, v neděli 14. dubna jsem českou delegací s ostatními novináři odletěla vládním speciálem do Washingtonu. Druhý den jsme všichni odpoledne zamířili k Bílému domu. Kontroly před Bidenovým sídlem byly přísné. Zavazadla jsme museli nechat na chodníku před plotem. Přišla ochranka napřed s německým ovčákem, který naše batohy a kabelky očichal, jestli v nich není bomba. Pak je očichal ještě jednou. Kontrolou psů jsme prošli. Tašky ale ještě začali prohledávat lidé z ochranky. Rozhodně do nich jen nenahlédli. Důkladně si je prohlíželi a věci přehrabávali. V žádném batohu snad nezůstala kapsa, do které by se nepodívali.

My mezitím odevzdali pasy a prošli bezpečnostními rámy. Po všech těchto kontrolách jsme mohli vstoupit do areálu Bílého domu. Schůzka obou státníků měla začít ve tři hodiny (ve 21 hodin našeho času).

Když jste novinář, zavedou vás do tiskového centra. Místnosti v naší branži možná podobně známé jako samotná Oválná pracovna s řečnickým pultíkem před modrou stěnou, obrázkem Bílého domu, dvěma bílými sloupy a samozřejmě americkou vlajkou. Mluvčí Petra Fialy Václav Smolka v tu chvíli do naší skupiny na Whatsappu napsal, že přijedou o půl hodiny později. Ano, na takových cestách se koordinujeme a získáváme informace o programu ve společné skupině na Whatsappu. Jasně, že jsme zdržení využili a fotili se u pultu pro řečníky jako největší turistické atrakce.

Zaměstnankyně Bílého domu, která nás novináře měla na starosti, nám vysvětlila, že třicetiminutové zdržení je naprostý standard. Vlastně je to ještě dobré, když je prodleva jen půlhodinová. Jak jsme navíc zjistili, i Fialovu delegaci několikrát dopředu upozorňovali, že se nějakým zpožděním mají počítat.

Čas příjezdu se blížil, obloha se zatáhla. Premiérovo auto přijíždělo ke vchodu Bílého domu, my to natáčeli a padaly kroupy. A to jsem se ráno tak pečlivě připravovala! Ve Washingtonu jinak celou dobu bylo krásně, ale zrovna těsně před naším vstupem do Oválné pracovny jsme zmokli.

Samotný Fialův příjezd byl rychlý. Auto přijelo přímo ke dveřím, Fiala vystoupil, přivítal ho šéf protokolu Bílého domu a odvedl jej dovnitř. Žádné vítání jako jsem znala z fotek a videí při návštěvě Andreje Babiše u Donalda Trumpa kteří s manželkami pózovali před vchodem, se nekonalo. Premiér ani s manželkou nepřiletěl, protože setkání „bylo koncipováno jako pracovní“.

Potom byl čas vyrazit do Oválné pracovny. S sebou jsem si mohla vzít maximálně mobil, tašku s notebookem jsem musela nechat v tiskovém centru. Seřadili jsme se spolu s americkými novináři v chodbě a mohli jsme projít do Oválné pracovny. Napřed šli novináři z USA, pak my z Česka. Dohromady nás tam bylo asi padesát.

O Oválné pracovně všichni říkají: Ve filmech vypadá velká, ve skutečnosti je malá. Mě nakonec zas tak malá nepřipadala. Možná jsem moc neočekávala, možná vysoký strop ji opticky zvětšoval. Na světle žlutých křeslech před obrazy zakladatelů Spojených států seděl Joe Biden s Petrem Fialou.

Pravda je taková, že jsme v Oválné pracovně mohli strávit jen sedm minut na úvodní slovo obou státníků. Jelikož jsem to celé natáčela na mobil, moc prostoru na prohlížení nebylo.

Ráda bych tady detailně popsala, jak to vše na mě působilo a čeho všeho jsem si tam všimla. Soustředila jsem ale hlavně na Bidenova slova. Mluvil totiž velmi tiše. Stála jsem od něj na dva metry a měla jsem problém ho slyšet. Na kartičkách před sebou měl nápovědu. Vzpomínal, že je to pětadvacet let od vstupu Česka do NATO, pochválil vzájemné vztahy obou zemí. Oproti němu Fialův projev působil opravdu mnohem energičtěji a sebevědoměji.

Po pěti minutách jsme z Oválné pracovny museli odejít. Stihla jsem rychlé selfie, na kterém mám mokré vlasy a vůbec nejde poznat, kde jsem. Zaměstnankyně Bílého domu mě okřikla, že to dělat nesmím, kolegu dokonce kvůli tomu bouchli.

Všichni se mě teď ptají, jak na mě Biden působil. Za těch pár minut ve mně zůstalo hlavně to, že jsem měla co dělat, abych mu rozuměla. Lidé z Fialovy delegace s ním jednali ještě hodinu. Jejich slovy: vypadal docela svěže, reagoval vtipně, prokládal jednání vzpomínkami třeba na to, jak Česko vstupovalo do NATO a s Fialou vtipkoval, že je mladší než on.

Po tom hodinovém jednání český premiér před Bílým domem krátce schůzku shrnul a odjeli jsme do rezidence velvyslance na setkání s krajany dlouhodobě žijícími v USA. Tak takové to je, když vás jako novináře vezmou do Bílého domu.