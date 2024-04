Měl jsem dát do stanov TOP 09 právo zakladatele ji rozpustit, píše Kalousek

Na sociální síti X volil předtím ještě tvrdší slova. „Způsob, kterým Markéta Pekarová Adamová navezla Helenu Langšádlovou do předem prohrané bitvy, je hnusný. A když Helena Langšádlová dokázala téměř nemožné a z předem prohrané bitvy uhrála nerozhodný výsledek, je její odstřel ještě hnusnější. Neférový takovým tím primitivním ‚holčičím‘ způsobem,“ rozohnil se Kalousek.

Místopředsedové TOP 09 se podle něj ukázali jako srabi. „Nikomu z nich se to nelíbilo. Leč všichni to odmávali,“ napsal Kalousek.

„Nezbývá mi, než přijmout odpovědnost a přiznat vinu: Dopustil jsem se zásadní chyby, když jsem opomněl do stanov TOP 09 napsat právo zakladatele to zase rozpustit, když to opustí všechny zbytky ideových priorit a obyčejné hrdosti a důstojnosti. Promiňte mi to, prosím. Nebude se to opakovat,“ svěřil se na síti X Kalousek.

Když mu redaktor iDNES.cz namítl, že ani se nic takového nemůže opakovat, i kdyby chtěl, že podruhé nemůže založit TOP 09, jedině kdyby chtěl založit zcela jinou stranu a položil zakladateli vládní strany otázku, zda něco takového udělat chce, Kalousek odvětil: „Nechci. Ale možná budu muset. Těch propadlých hlasů je škoda…“

Slova o tom, že možná bude muset založit novou stranu, o čemž se již delší dobu spekuluje, nechtěl Kalousek v úterý dále rozvádět.

To, že opomněl do stanov TOP 09 napsat právo zakladatele stranu zase rozpustit, označil za jasnou nadsázku. „Nic takového ani udělat nejde,“ řekl.

Svými vyjádřeními, jimiž se zastal političky, která opouští vládu, i tak znovu přiživil spekulace, zda a kdy se pokusí založit novou stranu, která by dokázala oslovit zklamanou část pravicových voličů vládní pětikoalice.

V úterý také širší vedení TOP 09 podpořilo, aby kandidátem do vlády místo Langšádlové byl Pavel Tuleja, který je nyní prorektorem pro strategii a komunikaci Slezské univerzity v Opavě, kterou před tím od roku 2015 osm let vedl.