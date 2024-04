Biden kritizoval Netanjahua, jeho přístup v Pásmu Gazy nazval chybou

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dělá svým přístupem k situaci v Pásmu Gazy chybu. Řekl to americký prezident Joe Biden v rozhovoru se španělskojazyčnou televizní stanicí Univisión, v němž zopakoval apel na to, aby Izrael umožnil na šest až osm týdnů nepodmíněný přísun humanitární pomoci do oblasti, jejíž obyvatelé trpí kvůli úderům izraelské armády.