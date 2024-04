Do osmi let zanikne 300 tisíc pracovních míst, horuje Jurečka za rekvalifikace

V příštích sedmi až osmi letech zanikne v Česku 300 tisíc pracovních pozic a milion pozic kvůli digitalizaci výrazně změní svou náplň práce. Je proto nutné masivně investovat do rekvalifikací a vzdělávání, a to zejména do digitálního, uvedl v pondělí při návštěvě Karlovarského kraje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Do roku a půl chce ministerstvo proškolit až 130 tisíc lidí.