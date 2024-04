Letní teploty ještě vydrží. Ochladí se až koncem týdne, kdy přijdou přeháňky

„Včera jsme po velmi chladné epizodě zaznamenali letní den. Teplota ve středočeské Tuhani vylezla až na 25,5 °C. Je to předzvěst teplého období s teplotami přes dvacet stupňů, které by měly vydržet do čtvrtka,“ uvedl meteorolog Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Meteorologové také varují před možným vznikem požárů. Riziko podle nich hrozí od pondělí na jihozápadě Moravy, v dalších dnech se hrozba rozšíří na celé území České republiky.

„Teplý vzduch má svůj původ v severní Africe, a tak se k nám spolu s ním opět dostává i písečný prach ze Sahary, který zvyšuje množství oblačnosti a snižuje teploty. I tak ale čekáme v úterý, které bude nejteplejším dnem tohoto týdne, odpolední teploty až 27 °C,“ uvedl ČHMÚ.

Dnes (v pondělí) bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s, v západní polovině Čech, později i na východě vítr slabý proměnlivý do 4 m/s.

V noci na úterý meteorologové očekávají většinou polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11 °C, na jihozápadě až 9 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na západě a východě vítr slabý do 4 m/s.

V úterý přes den bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C. Většinou mírný, postupně až čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 10 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Na západě a východě místy vítr slabý do 4 m/s.

Ve středu bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Mírný, během dne přechodně čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku večer vítr slabý do 4 m/s.

Ve čtvrtek meteorologové očekávají jasno až polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, během dne v Čechách a na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

V pátek bude většinou oblačno a místy, zejména v jižní polovině území, přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, na severu a severovýchodě až 22 °C. Mírný východní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Většinou oblačno a místy přeháňky nebo bouřky, zpočátku srážky četnější. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C.