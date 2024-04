OBRAZEM: Absolutní zkáza. Palestinci se vrací do Chán Júnisu srovnaného se zemí

Den poté, co izraelská armáda oznámila stažení svých jednotek, se do Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy sjeli Palestinci, aby zachránili, co se dá, z rozsáhlé zkázy, která zde zůstala po izraelské ofenzivě. Mnozí se sem vrátili a zjistili, že jejich město je změněné k nepoznání.