Vláda jede na autopilota. Miloš Zeman o zdraví, Pellegrinim, Izraeli i eurovolbách

Původně jsme spolu měli dělat rozhovor 20. března, zhatila to ale vaše hospitalizace a následná operace. Co se přesně stalo a jste už úplně v pořádku?

Probudil jsem se ve tři čtvrtě na tři ráno a zjistil jsem, že mám mrtvou, nepohyblivou a studenou nohu. Nu, tak jsme na druhý den povolali lékaře, a když se ukázalo, že se situace nelepší, odvezli mě do nemocnice. Tam odhalili trombózu, tedy ucpání tepny. Nu a udělali skvělou operaci. Využívám této příležitosti, abych ze srdce poděkoval sestřičkám i lékařům motolské nemocnice za naprosto vynikající výkon a skvělé přátelské prostředí.

Green Deal a odpor vůči němu bude hlavním faktorem a náplní evropských voleb.