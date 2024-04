Dvě hnutí ANO, dvakrát zelení. Do eurovoleb se hlásí i kuriózní kandidáti

Volby do Evropského parlamentu 2024 ● Budou se konat v pátek 7. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června od 8 do 14 hodin. ● Volit může každý občan České republiky, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. ● Každý může požádat o voličský průkaz. S tím může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Česka. Průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče. Osobně lze žádat nejpozději 5. června do 16 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena úřadu nejpozději 31. května v 16 hodin. Lze ji zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, nelze jen mailem. ● Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 4. června 2024. ● Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. ● Česko zastupuje 21 poslanců. Zdroj: Ministerstvo vnitra