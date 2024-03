Nezávislý uchazeč o Bílý dům Kennedy chce zaskočit Trumpa i Bidena

Ani 40letý Rodgers, ani 72letý Ventura nejsou spojeni s Demokratickou či Republikánskou stranou, které zastupují Kennedyho oponenti ve volebním klání - demokrat a současný prezident Joe Biden a republikán Donald Trump. Právě jejich volebním výsledkům Kennedy, potomek politických velikánů Demokratické strany, pravděpodobně více či méně uškodí, aniž by se sám prezidentem stal, vzhledem k hluboce zakořeněnému systému dvou politických stran v USA.

Spojené státy mají dlouhou historii odmítání nezávislých kandidátů nebo kandidátů třetích stran, píše agentura AP. Posledním americkým prezidentem, který v souboji o prezidentství uspěl bez podpory jedné ze dvou hlavních stran, byl George Washington, který nicméně kandidoval ještě před jejich vznikem, nebo dokonce před dokončením stavby Bílého domu.

Jednou z nejobtížnějších součástí kampaně nezávislého prezidentského kandidáta v USA je nechat se úřady zapsat na volební lístky; na to platí v různých státech různá pravidla, a Kennedymu se to zatím podařilo pouze v Utahu, ačkoli jeho kampaň tvrdí, že dost podpisů má i v řadě dalších států. Podle průzkumu společnosti Ipsos z poloviny března by Kennedymu dalo hlas asi 15 procent registrovaných voličů, pokud by se na jejich volebním lístku objevil.