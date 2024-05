Publikace Nerudové jsou ostuda. Zesměšňuje všechny vědce, míní europoslanec

„Nechci, aby bylo chápáno jako standard, že je to tady normální,“ prohlásil o způsobu publikování Nerudové ve vysílání Peksa. „Takhle to tady nemá vypadat. My máme provozovat vědu na světové úrovni. Tyhle šejdířské praktiky ať si nechá sama pro sebe a hlavně, ať nás tímhle způsobem všechny nezesměšňuje,“ pokračoval Pirát.

Jednička koaliční kandidátky Starostů a nezávislých Nerudová v pochybných vědeckých časopisech opakovaně publikovala v letech 2009 až 2015. Se zjištěním v pondělí přišel web Seznam Zprávy. Nerudová v reakci uvedla, že si je kontroverze vědoma. Doplnila však, že od doby, kdy se problematika začala v akademické sféře řešit a vědecká obec definovala znaky a seznamy predátorských časopisů, už do nich nepřispívala.

V příspěvku na síti X poté napsala, že „kampaň (před volbami) začíná nabírat na obrátkách“ a „na všech frontách se hledá něco na Nerudovou“.

Peksovi reakce Nerudové připadá neuspokojivá. „Byl bych velmi nerad, aby paní Danuše Nerudová toto vysvětlení opakovala před výborem Evropského parlamentu, který se jí bude ptát, jestli jí připadá v pořádku mít tohle v minulosti, pokud chce být komisařkou Evropské unie. Prostě to je ostuda, která shazuje nás všechny, co jsme v české vědě nějakým způsobem působili,“ komentoval.

Politolog: Hříšků a hříchů má mnohem víc...

Politolog Lukáš Valeš pak ve vysílání uvedl, že akademici podle něj běžně znají prestižní a středně prestižní časopisy, ve kterých publikují. „To, že se někdo uchýlí k predátorskému (publikování), svědčí v lepším případě o neznalosti prostředí. Pak by ale neměl být profesor,“ sdělil.

„To není jediný prohřešek Danuše Nerudové. Za mnohem závažnější považuji její kauzu na Mendelově univerzitě, kdy pod jejím vedením minimálně v jednom případě její vlastní doktorandka plagiovala práci. Těch hříšků a hříchů je mnohem víc a je otázka, jestli bychom měli zůstat jenom u jednoho,“ dál Valeš připomněl už starší kauzu z dob, kdy Nerudová brněnskou univerzitu řídila jako rektorka.

Politický komentátor Martin Schmarcz případ Nerudové vnímá jako ukazatel toho, jak špatně je systém hodnocení české vědy nastavený. „U nás to je tak, že v základním výzkumu se dávají peníze podle publikací. Strašně dlouho se přitom nerozlišovalo, v jakých publikacích. Tady 20 let existovala praxe, že si řada velice ceněných akademických pracovníků naháněla peníze pro sebe a své školy,“ řekl. Podle něj Česká republika „vyhazovala hromadu peněz“ za výzkum, který k ničemu nevedl, protože nebyla dobře nastavená pravidla odměňování.

Farský Nerudovou hájí

Za Nerudovou ale stojí například místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Podle něj není důvod, aby z kandidátky Starostů odstupovala. Zdůraznil, že v časopisech publikovala ve chvíli, kdy ještě nebyly označeny za predátorské.

„Jistě, několik publikací Danuše Nerudové se objevilo právě v těchto časopisech. Ona to připustila a nebagatelizovala. A od doby nastavení jasných pravidel nic v těchto časopisech nepublikovala a její práce se objevila v desítkách renomovaných časopisů. Kdyby tam publikovala poté, co byly označeny za predátorské, tak by to problém byl, ale to neudělala,“ vysvětlil.

Podotkl také, že je nesmysl zpochybňovat její odbornost. „Klidně může být eurokomisařka. Je to jedna z dalších nálepek, které dostane. Těch útoků bude ještě hodně. Každý, kdo v politice vyčnívá, musí čekat, že se do něj bude strefovat,“ dodal Farský.