Omyl i zneužití. Poznat predátorské časopisy není vždy lehké, říká akademik

Co si můžeme představit pod pojmem predátorský časopis?

Ve zkratce je to časopis, který se tváří jako vědecký a který šíří vědecké poznatky. Ve skutečnosti je to fingovaný časopis, který také šíří poznatky velice nízké úrovně, ale účtuje si za to velké peníze. Z toho potom žije vydavatel, za kterým stojí neznámí lidé, kteří z toho mají obrovské peníze.

Říkáte, že se za publikaci v predátorských časopisech autoři článků platí. V jakých částkách se poplatek za publikaci pohybuje?

Hodně typické jsou částky 500 nebo 1 000 eur za publikovaný článek. To znamená, pokud vám ho nepřijmou, tak neplatíte nic. Zároveň predátorské časopisy jsou charakteristické hodně tím, že vydávají obrovské počty článků, aby se jim to vyplácelo.

Co je problematického na tom, když do nich odborníci publikují?

Tak oni ne všichni odborníci v nich publikují. Nejrozšířenější publikování v predátorských časopisech je v zemích a na institucích, kde není moc vysoká kultura vědy a výzkumu a kde se neznají pořádně standardy. V podstatě počítají počty publikací, to znamená, že vědci jsou potom motivováni mít co nejvíce čárek za publikaci. Pokud je možné, že si čárku koupíte tím, že si zaplatíte poplatek za článek v tomto časopise, tak si můžete vybavit svůj životopis a dotáhnout to na nejrůznější akademické pozice.

Daniel Münich

Čím se liší predátorský časopis od vědeckých seriozních časopisů?

Teď už je to mnohem složitější, protože žádná certifikační autorita v této oblasti neexistuje. V podstatě to je kultura vědecká, kdy je známo, jak časopis funguje, jak je náročný a jestli dodržuje řadu pravidel publikačního procesu. Predátorské časopisy, protože se ženou za počtem očištěných článků a hlavně za penězi poplatků, tak se snaží vytvářet vizuální dojem, že ony jsou také vědecké a jsou v pořádku, takže často to není snadné rozeznat ty predátorské od těch normálních standardních.

Jak se může někomu stát, že nepozná, jestli jde o pravý vědecký časopis nebo o predátorský? Může se to stát běžně komukoli z odborníků?

Myslím, že jsou dva základní případy, které se rozlišují. Jeden případ je systematické zneužívání. To lze poznat poměrně snadno tím, že člověk takových článků publikoval celou řadu. Pak jsou případy, kdy člověk neměl moc ponětí o tom, jaké jsou v daném vědeckém oboru standardy a někam článek poslal. To nejvíce hrozí začínajícím vědcům, doktorandům, kteří nad sebou nemají dobrou supervizi a nikdo je včas nezastaví a nenasměruje.

Co to pro vědce znamená, když publikuje v predátorském časopise a přijde se na to?

Tady musíme rozlišovat, jestli to dělá hromadně, nebo to je jeden omyl. Závisí velmi na prostředí, v kterém působí a kde se snaží vydobýt si ostruhy. Pokud se tam opravdu jenom sčítají čárky v životopise, tak se mu v podstatě nestane nic, protože to dělá většina lidí okolo něj. Dokonce se někdy v tom i musí závodit, protože tlak je obrovský a netýká se to jenom vědeckých titulů. Může se to týkat i třeba grantů.

Když Grantová agentura neví, a teď to myslím obecně, neukazuji prstem na nikoho, neví, jak pořádně zhodnotit vědecké výsledky, tak vyžaduje nějaké počty publikovaných článků, což je voda na mlýn přesně predátorům. Ti otisknou v podstatě cokoliv.

Pak je samozřejmě problém, když se člověk dostane do prostředí, které toto v zásadě rozlišuje, to znamená ambici, dostatečně vědecké prostředí, anebo když to nějakým způsobem vyplave na povrch.

Existuje nějaká databáze, podle které si vědec může zkontrolovat, zda časopis, do kterého se chystá publikovat, není predátorský?

Existuje slavný Beallův seznam, což byl knihovník jedné kanadské univerzity, který si s tím dal opravdu velkou práci a zmapoval obrovské množství časopisů. Znal dopodrobna ty jaksi skrývané charakteristiky žurnálů a dal je na seznam jako podezřelé časopisy. Nevím, kdo jim dal název predátorské. Ta věc se začala rozvíjet, tipuji, před 20 lety. Pořádnou viditelnost to u nás nabralo před 10 až 15 lety.

Když se vrátíme do doby před deseti lety, kdy v predátorském časopise publikoval i Kandidát TOP 09 na ministra pro vědu Pavel Tuleja. Je nějaký rozdíl ve fungování těchto časopisů tehdy a nyní?

Celé to velmi závisí na prostředí, takže postkomunistické země, včetně České republiky. Tady v řadě oborů nebyla dostatečně vyvinutá kultura standardů a hodnocení. Řada habilitačních kritérií na docentury nebo profesory na vysokých školách nebo u grantů opravdu spočívala v tom, že se sčítaly čárky.

Tehdy se zrodil také slavný „kafemlejnek“, což je neformální název pro téměř automatizovaný počítačový systém, který spočítá počty výsledků a přidělí za ně organizaci peníze. Ten se v Česku zavedl asi v roce 2010. To vedlo k opravdu obrovským nežádoucím efektům právě tohohle toho typu – lidé si začali hromadně kupovat články v predátorských časopisech.

To trvalo nějakých sedm nebo osm let, než se podařilo systém nějakým způsobem shodit z kolejí a postupně zavádět nový systém, což se snažíme i nadále.

Pokud se zjistí, že někdo publikoval v predátorském časopise, co to pro něj znamená? Může přijít o titul?

Tak zase musíme rozlišovat nějaký mladiství omyl, kdy to pošlete někam, protože váš supervizor vám neřekl, že to je hloupost. Něco jiného je, když tam pošlete několik článků ročně. To pak vidíte autory, kteří mají deset, dvacet a více článků za rok.

To je prostě absurdní a zase to zpětně závisí na prostředí, v kterém se akademicky pohybujete. To lidi platí a také dosazuje nebo sesazuje z akademických pozic. Pokud to člověk dělá systematicky, tak očividně to nikomu na instituci nevadilo a potom jí asi ani nebude vadit, když v té instituci zůstane i na úrovni docenta, profesora nebo třeba vedoucího katedry nebo dokonce děkana.

Co může pro pana Tuleju znamenat skutečnost, že v minulosti publikoval v predátorských časopisech?

Nevím, jak je nový ministr starý, takže nedokážu říct, jestli to bylo z mladické nerozvážnosti, že neměl nad sebou nějakého zkušeného supervizora, který by ho včas varoval.

Určitě se to nejeví jako nějaké systematické predátorské publikování, to určitě ne, protože to by počty článků musely být výrazně vyšší. Na druhé straně on moc publikací ve vědeckých časopiseckých nemá, takže v procentech je to výrazná část, ale v kusech je to zanedbatelné. Spíše bych si tipoval, že to byl omyl. Já ale nevidím do té historie.