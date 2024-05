Lajky nestačí, věda potřebuje peníze, říká nový ministr Ženíšek

Ženíšek (TOP 09) chce dostat víc peněz do vědy a chce se soustředit na umělou inteligenci. Trochu zaskočen byl tím, že mezi jeho úkoly zmínil prezident Petr Pavel i boj s dezinformacemi.

Helena Langšádlová skončila, protože byla málo viditelná a měla málo lajků. Tak to sama zdůvodňovala. Máme od vás čekat tanečky na sociálních sítích, aby lajků bylo víc?

Já jsem u těch jednání, kde se řešil konec paní ministryně, nebyl. Faktem je, že pokud chci svoji politiku prodat, musím ji prezentovat na veřejnosti. Já budu pokračovat ve svém stylu prezentace a samozřejmě se teď snažíme najít cestu, jak přibližovat lidem oblast, ve které se v Česku angažuje 100 tisíc lidí. Chci, aby se z vědy, výzkumu a inovací stalo celospolečenské téma nejen proto, že se v něm mění ministři. Povedlo se to například v obraně. Dříve to byla záležitost pouze armády a vojáků, dnes se o to díky okolnostem více lidí zajímá a jsou na armádu hrdí.